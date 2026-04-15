Phishing-Mails, Datenlecks und Hackerangriffe auf Unternehmen und Einzelpersonen sind weit verbreitet. Wie muss man als Userin und User mit diesen Betrugsversuchen umgehen? Welche Schutzmassnahmen sind sinnvoll? Und welche Fragen haben Sie generell zu Cybersicherheit? Stellen Sie jetzt Ihre Fragen.

Fachpersonen im Q&A Box aufklappen Box zuklappen Dominique Trachsel

Leiterin Sensibilisierung

Bundesamt für Cybersicherheit

Stephan Glaus

Leiter Nationale Anlaufstelle

Bundesamt für Cybersicherheit Pirmin Heinzer

Analyst Cybersicherheit

Bundesamt für Cybersicherheit