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Q&A zu Cybersecurity Welche Fragen haben Sie zu Cybersicherheit?

Dominique Trachsel, Stephan Glaus und Pirmin Heinzer beantworten von 11:30 bis 13:00 Uhr Ihre Fragen Schreiben Sie uns!

15.04.2026, 10:10

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Phishing-Mails, Datenlecks und Hackerangriffe auf Unternehmen und Einzelpersonen sind weit verbreitet. Wie muss man als Userin und User mit diesen Betrugsversuchen umgehen? Welche Schutzmassnahmen sind sinnvoll? Und welche Fragen haben Sie generell zu Cybersicherheit? Stellen Sie jetzt Ihre Fragen.

Fachpersonen im Q&A

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Dominique Trachsel
Leiterin Sensibilisierung
Bundesamt für Cybersicherheit

Stephan Glaus
Leiter Nationale Anlaufstelle
Bundesamt für Cybersicherheit

Pirmin Heinzer
Analyst Cybersicherheit
Bundesamt für Cybersicherheit

10v10, 10.4.26, 21:50 Uhr ; 

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