Phishing-Mails, Datenlecks und Hackerangriffe auf Unternehmen und Einzelpersonen sind weit verbreitet. Wie muss man als Userin und User mit diesen Betrugsversuchen umgehen? Welche Schutzmassnahmen sind sinnvoll? Und welche Fragen haben Sie generell zu Cybersicherheit? Stellen Sie jetzt Ihre Fragen.
Fachpersonen im Q&A
Dominique Trachsel
Leiterin Sensibilisierung
Bundesamt für Cybersicherheit
Stephan Glaus
Leiter Nationale Anlaufstelle
Bundesamt für Cybersicherheit
Pirmin Heinzer
Analyst Cybersicherheit
Bundesamt für Cybersicherheit