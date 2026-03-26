Gabriela Hug, Martin Koller und Lukas Gutzwiller beantworten von 10:00 bis 11:30 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt.

Welche Fragen haben Sie zur Energieversorgung und dem Ölmarkt?

Steigende Ölpreise, unsichere Lieferketten und eine offene AKW-Frage: Die Energiepolitik der Schweiz steht an einem Wendepunkt. Was würde es bedeuten, wenn neue AKW gebaut würden? Welche Alternativen gibt es – und wie stark trifft uns ein möglicher Ölpreisschock durch den Konflikt im Nahen Osten? Stellen Sie Ihre Fragen schon jetzt.

Fachpersonen im Chat Box aufklappen Box zuklappen Gabriela Hug

Professorin am Departement für Informationstechnologie und Elektrotechnik

ETH Zürich

Martin Koller

Chefökonom und Strategie-Chef

Axpo Lukas Gutzwiller

Fachspezialist Sektorkopplung/Monitoring

Bundesamt für Energie