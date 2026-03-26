Steigende Ölpreise, unsichere Lieferketten und eine offene AKW-Frage: Die Energiepolitik der Schweiz steht an einem Wendepunkt. Was würde es bedeuten, wenn neue AKW gebaut würden? Welche Alternativen gibt es – und wie stark trifft uns ein möglicher Ölpreisschock durch den Konflikt im Nahen Osten? Stellen Sie Ihre Fragen schon jetzt.
Fachpersonen im Chat
Gabriela Hug
Professorin am Departement für Informationstechnologie und Elektrotechnik
ETH Zürich
Martin Koller
Chefökonom und Strategie-Chef
Axpo
Lukas Gutzwiller
Fachspezialist Sektorkopplung/Monitoring
Bundesamt für Energie