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Q&A zur Energieversorgung Welche Fragen haben Sie zur Energieversorgung und dem Ölmarkt?

Gabriela Hug, Martin Koller und Lukas Gutzwiller beantworten von 10:00 bis 11:30 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt.

26.03.2026, 09:07

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Steigende Ölpreise, unsichere Lieferketten und eine offene AKW-Frage: Die Energiepolitik der Schweiz steht an einem Wendepunkt. Was würde es bedeuten, wenn neue AKW gebaut würden? Welche Alternativen gibt es – und wie stark trifft uns ein möglicher Ölpreisschock durch den Konflikt im Nahen Osten? Stellen Sie Ihre Fragen schon jetzt.

Fachpersonen im Chat

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Gabriela Hug
Professorin am Departement für Informationstechnologie und Elektrotechnik
ETH Zürich

Martin Koller
Chefökonom und Strategie-Chef
Axpo

Lukas Gutzwiller
Fachspezialist Sektorkopplung/Monitoring
Bundesamt für Energie

Themen in diesem Liveticker

Forum, 19.03.2026, 10:00 Uhr ; 

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