«Österreicher Loch», «Minschkante», «Kernen-S»: Dass Stürze zum Ski-Weltcup gehören, erkennt man an den Namen der Schlüsselpassagen des Lauberhornrennens. Sie sind den Ski-Cracks gewidmet, die dort legendäre Bruchlandungen hinlegten.

Manche Abflüge haben sich tief in die Geschichte des Sports eingegraben. So etwa der Jahrhundertsturz von Hermann Maier an den Olympischen Spielen 1998 in Nagano.

Der Österreicher flog buchstäblich von der Piste und blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Wenige Tage später holte er Gold im Super-G und zementierte damit seinen Heldenstatus.

Tragödien am Berg

Wenn die Athletinnen und Athleten die Grenzen der Physik ausloten, ist das Teil der Faszination des Sports. Überschreiten sie sie, kann es tragisch enden. Horrorstürze beendeten die Karrieren der Schweizer Skistars Daniel Albrecht (2009) und Silvano Beltrametti (2001). Beltrametti blieb für immer gelähmt.

Das «Höher-Schneller-Weiter» gehört zur DNA des Skirennsports. In jüngster Zeit häufen sich allerdings die Stimmen, die finden: Genug ist genug. Schon den gesamten Weltcupwinter wird über die Sicherheit in den Speed-Disziplinen debattiert. Schwere Verletzungen haben die Diskussion angefacht – die Weltelite ist zunehmend ausgedünnt.

Legende: Im Dezember stürzte der Franzose Cyprien Sarrazin bei der Abfahrt in Bormio schwer. Er lag nach einer Hirnblutung im künstlichen Koma und musste operiert werden. Nun steht er am Anfang einer langwierigen Rehabilitation. Keystone/AP/Gabrielle Facciotti

Am Freitag stürzten sich die Athleten die legendäre Streif in Kitzbühel herunter – im Super-G, wo es kurvenreicher und langsamer zugeht als in der Abfahrt vom heute Samstag.

Trotzdem gab es etliche Unfälle, der Franzose Alexis Pinturault und sein Teamkollege Florian Loriot mussten mit Rettungshelikopter abtransportiert werden.

Alexander Kilde: «Alles wird immer aggressiver» Box aufklappen Box zuklappen Legende: Kilde bei seinem Sturz im Lauberhornrennen vor einem Jahr. Keystone/Peter Schneider Der Norweger Alexander Kilde verfolgte den Super-G in Kitzbühel vor Ort. Er gehört zu den besten Abfahrern der Gegenwart und arbeitet nach einem fürchterlichen Sturz am Laubernhornrennen 2024 an seinem Comeback. Gegenüber SRF fordert er, einen Gang zurückzuschalten: «Das Material, der Schnee, die Linie – alles wird immer aggressiver, ja sogar unsere Körper werden immer aggressiver. Diese Entwicklung ist nicht gut für den Sport.» Ans Limit zu gehen, liegt zwar in der Natur eines jeden Rennfahrers. Aber wenn die Gesundheit auf der Strecke bleibt, braucht es für Kilde ein Umdenken. «So kann es nicht weitergehen – sonst steht bald gar niemand mehr am Start.» Ins selbe Horn wie Kilde stösst FIS-Renndirektor Markus Waldner. «Das Material ist extrem ausgereizt, vielleicht haben wir die Grenze schon überschritten», sagte er vor dem berüchtigten Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel. «Es muss etwas passieren, kurzfristig und langfristig.»

SRF-Experte Marc Berthod sagt: «Es scheint, dass wir eine Grenze erreicht haben, an der wir intervenieren müssen. Dieses Ausmass an verletzten Athleten tut dem Sport nicht mehr gut.» Was tun? Die naheliegendste Lösung lautet: Das Tempo herausnehmen.

«Man sollte den Rennfahrer gar nicht mehr ins Dilemma bringen, Material zu nutzen, das vielleicht im Windkanal ein My schneller ist», sagt Berthod. Wenn es klarere Vorgaben gebe, könne man das Wettrüsten beim Material entschärfen – und im Zweifelsfall die sicherere Variante wählen.

Legende: Berthod war selbst jahrelang im Skiweltcup am Start. Er weiss: «Als Athlet will man die Grenzen ausloten. Die Gefahren sieht man in dem Moment nicht, man will einfach das schnellste Material.» Keystone/Jean-Christophe Bott (Archiv)

Die Athletinnen und Athleten vor sich selbst schützen, ist das eine. Das Spektakel und der Kampf um jede Millisekunde ziehen aber auch das Publikum an. «Letzten Endes braucht es einen Gegenpol, der hin steht und sich vehement für die Sicherheit einsetzt», sagt Berthod. «Dieser Part ist in der Vergangenheit zu kurz gekommen.»

Maximal ausgereizt

Auch Urs Näpflin, OK-Chef des Lauberhornrennens, sagt: «In den Speed-Disziplinen hat es in diesem Jahr eine Häufung an Verletzungen gegeben, nach denen wir nicht zur Tagesordnung übergehen können.» Er drückt es drastisch aus: «Die Fahrer haben nicht mehr Skis, sondern Waffen an den Füssen. Alles ist aufs Maximum ausgereizt und lässt Null Fehler zu.»

Die Athleten sind vorbereitet auf die Risiken, dafür trainieren sie. Es ist ihr Beruf.

Der kleinste Verschneider könne inzwischen fatale Folgen haben: «Der Ski gräbt sich in den Schnee und es kommt zu heftigen Stürzen.» Es müsse nun analysiert werden, wie man das Material entschärfen könne. Zudem müssten Airbags, Protektoren und schnittfeste Unterwäsche endlich obligatorisch werden.

Der Skisport sei gefährlich, schliesst Näpflin. Zu gefährlich sei er aber nicht. «Die Athleten sind vorbereitet auf die Risiken, dafür trainieren sie. Es ist ihr Beruf. Sie entscheiden, an welchen Passagen sie welches Risiko nehmen und dosieren es entsprechend ihrem Können.»