Sascha Brune hat an der Humboldt-Universität Berlin und an der Paul Sabatier University in Toulouse Physik studiert. Er arbeitet seit 2006 am GFZ in der Sektion Geodynamische Modellierung; 2019 hat er die Leitung der Sektion übernommen. Er beschäftigt sich unter anderem vertieft mit Grabenbrüchen und Plattentektonik.