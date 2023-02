Die österreichische Schauspielerin Nadja Tiller ist tot. Sie starb im Alter von 93 Jahren in Hamburg.

Tiller gehörte zu den bedeutendsten deutschsprachigen Schauspielerinnen der 1950er- und 60er-Jahre.

Sie war in über 120 Filmen und Serien zu sehen. Zu ihren bekanntesten Filmen gehört «Das Mädchen Rosemarie», in dem Tiller die Rolle einer Edelprostituierten spielte.

«Das Mädchen Rosemarie», in dem Tiller 1958 die Edelprostituierte Rosemarie Nitribitt spielte, galt damals als Skandalfilm und lockte die Zuschauer in Scharen in die Kinos. Der Film von Rolf Thiele lief beim Filmfest in Venedig und bekam in den USA einen Golden Globe.

Für Tiller brachte die Rolle den internationalen Durchbruch: Sie drehte mit Kollegen wie Jean-Paul Belmondo, Jean Gabin, Yul Brunner, Rod Steiger und Curd Jürgens.

Nach zahlreichen Kinofilmen, unter anderem mit ihrem Ehemann Walter Giller, arbeitete sie ab den 60er-Jahren verstärkt fürs Fernsehen und am Theater.

Tiller und Giller: Ein Traumpaar im Film und in echt

Seit ihrem ersten Theaterengagement 1949 am Wiener Theater in der Josefstadt arbeitete die einstige «Miss Austria» (1949) als Schauspielerin und stand neben Film und Fernsehen auch immer wieder auf der Bühne. Am Ende sollten es mehr als 120 Filme und Serien werden. Ihre letzte Rolle spielte sie mit 87 Jahren in «My Fair Lady» am Theater in Braunschweig.

Tiller und Giller waren 55 Jahre lang bis zu dessen Tod verheiratet. Beim Dreh zu «Schlagerparade» (1953) hatten sie sich einst kennengelernt. Doch nicht nur privat waren die beiden, die 1956 heirateten, ein Traumpaar. Sie traten auch in rund 30 Filmen zusammen auf.

Selbst Auszeichnungen erhielt das Paar, das zwei erwachsene Kinder hatte, zusammen: das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens, 2006 den Bambi für das Lebenswerk.

Eine Wienerin im Tessin

Die gebürtige Wienerin hatte mit ihrem Mann bis 2008 ihren Hauptwohnsitz in Lugano. Nach rund 50 Jahren verkauften sie ihr Haus dort und zogen 2008 gemeinsam nach Hamburg, wo Giller aufgewachsen war.