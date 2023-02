Bei den Gesamterneuerungswahlen im Kanton Appenzell Ausserrhoden steht die Ersatzwahl eines Regierungsratsmitglieds an.

Zu einer Kampfwahl kommt es im Kanton Appenzell Ausserrhoden nicht. Für den frei werdenden Sitz des abtretenden Finanzdirektors Paul Signer (FDP) ist dessen Parteikollegin Katrin Alder die einzige Kandidatin. Darüber hinaus wird die Herisauerin von links bis rechts unterstützt.

Alder sagt, sie hätte es gerne anders gehabt: «Natürlich ist es ohne Wahlkampf für mich einfacher. Andererseits ist es nicht gesund. Eine gesunde Demokratie hat eine Auswahl. Das hätte ich mir auch gewünscht, vor allem für die Bevölkerung.» In den Ausserrhoder Regierungsrat soll also eine Frau zurückkehren. Seit dem Rücktritt von Marianne Koller-Bohl 2017 war der Rat ein reines Männergremium.

Neben Katrin Alder treten vier bisherige Regierungsratsmitglieder an. Die Übersicht:

Legende: Dölf Biasotto (FDP) Landammann, Vorsteher Departement Bau und Volkswirtschaft ZVG/Erich Brassel/Appenzell Ausserrhoden

Dölf Biasotto ist seit 2017 in der Regierung und seit 2021 Landammann des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Der 61-jährige Urnäscher ist gelernter Bauingenieur und Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft.

Audio Aus dem Archiv: Dölf Biasotto im Portrait 09:24 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 31.01.2023. Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller abspielen. Laufzeit 9 Minuten 24 Sekunden.

Sein Amt als Landammann gibt Biasotto im März turnusgemäss nach zwei Jahren ab. Sein Nachfolger wird Yves Noël Balmer.

Legende: Yves Noël Balmer (SP) Departement Gesundheit und Soziales ZVG/Erich Brassel/Appenzell Ausserrhoden

Yves Noël Balmer ist mit 44 Jahren das jüngste Regierungsmitglied. Der einzige SP-Vertreter wuchs in Herisau auf und arbeitete lange in leitender Position einer Marketing-Abteilung. Seit 2019 bekleidet er das Amt im Ausserrhoder Regierungsrat.

Audio Aus dem Archiv: Yves Noël Balmer im Portrait 09:35 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 01.02.2023. Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller abspielen. Laufzeit 9 Minuten 35 Sekunden.

Als einziger Kandidat für das Amt wird Balmer wohl zum neuen Landammann. Er tritt die Nachfolge von Dölf Biasotto an, der nach zwei Jahren nicht zur Wiederwahl zur Verfügung steht.

Legende: Alfred Stricker (parteiunabhängig) Departement Bildung und Kultur ZVG/Erich Brassel/Appenzell Ausserrhoden

Alfred Stricker, der 62-jährige Landwirt aus Stein, ist parteiunabhängig und tritt zur Wiederwahl an. Er ist seit acht Jahren im Amt und wird zum dienstältesten Regierungsratsmitglied. Paul Signer, der seit 2013 dabei war, tritt nicht mehr an.

Audio Aus dem Archiv: Alfred Stricker im Portrait 09:27 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 30.01.2023. Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller abspielen. Laufzeit 9 Minuten 27 Sekunden.

Strickers Strahlkraft reichte zuletzt über die Kantonsgrenze hinaus: 2022 war er Vorsitzender der Internationalen Bodensee-Konferenz.

Legende: Hansueli Reutegger (SVP) Departement Inneres und Sicherheit ZVG/Erich Brassel/Appenzell Ausserrhoden

Das vierte Mitglied des Regierungsrats, das zur Wiederwahl antritt, ist Hansueli Reutegger. Bevor er 2019 in die Regierung gewählt wurde, hatte er 15 Jahre lang das Steueramt der Stadt Wil (SG) geleitet.

Audio Aus dem Archiv: Hansueli Reutegger im Portrait 09:42 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 02.02.2023. Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller abspielen. Laufzeit 9 Minuten 42 Sekunden.

Reutegger ist 56 Jahre alt und aus Schwellbrunn. Der Vater dreier erwachsener Kinder leitet zudem die Kantonalpartei der SVP.

Legende: Katrin Alder (FDP) Kandidatin für den Regierungsrat ZVG/Katrinalder.ch

Einzige Kandidatin für die Vakanz des abtretenden Finanzministers Paul Signer (FDP) ist Katrin Alder. Sie wird also wohl neues Mitglied der Regierung.

Audio Aus dem Archiv: Interview mit Katrin Alder 17:17 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 03.02.2023. Bild: katrinalder.ch abspielen. Laufzeit 17 Minuten 17 Sekunden.

Alder (53) wohnt in Herisau und arbeitete lange in einem Familienunternehmen in der Baubranche, ehe sie sich selbständig machte.

Werden die Departemente neu verteilt?

Als Radio SRF Katrin Alder fragte, welches Departement sie sich denn auswählen würde, wenn sie könnte, sagte sie diplomatisch: «Ich bin eine interessierte Person, mich interessieren wirklich alle Departemente, da will ich auch keines priorisieren.»

Ob Alder aber von Signer das Finanzdepartement übernimmt und die bisherigen Ratsmitglieder in ihren Departementen bleiben, ist unklar. Wechsel sind durchaus möglich. Die Wahlen finden am 12. März 2023 statt. Daraufhin kommt es dann in der sogenannten «Schlegelsitzung» zur Departementsverteilung.