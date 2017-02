Es ist die höchste Quote seit April 2010. Im Januar waren 5000 Menschen mehr arbeitslos gemeldet als im Dezember.

Im Januar ist die Arbeitslosenquote in der Schweiz von 3,5 Prozent im Vormonat auf 3,7 Prozent gestiegen.

gestiegen. Es ist der höchste Wert seit April 2010 .

. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte, waren Ende Januar 164'466 Menschen arbeitslos gemeldet – rund 5000 mehr als im Dezember .

gemeldet – rund . Die Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige) erhöhte sich gegenüber Dezember von 3,5 auf 3,6 Prozent . Das sind 566 Personen mehr als im Vormonat.

(15- bis 24-Jährige) erhöhte sich gegenüber Dezember von 3,5 auf . Das sind 566 Personen mehr als im Vormonat. Bei den über 50-Jährigen nahm die Zahl der Arbeitslosen ebenfalls um 1274 Personen zu. Die Quote stieg von 3,0 auf 3,1 Prozent.

nahm die Zahl der Arbeitslosen ebenfalls um 1274 Personen zu. Die Quote stieg von 3,0 auf 3,1 Prozent. Insgesamt wurden im Berichtsmonat 226'861 Stellensuchende registriert. Das sind 3448 Menschen mehr als im Dezember.

Die Arbeitslosenquote ist im Januar auf den höchsten Stand seit sieben Jahren gestiegen. Die Quote liegt bei 3,7 Prozent. Im Jahr 2012 waren es im Januar 3,1 Prozent, seither ist die Quote stetig in kleinen Schritten gestiegen.

SRF-Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch sieht den Grund für den Anstieg im Frankenschock. Dieser habe sich negativ auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Rasche Besserung ist nicht in Sicht: «In den kommenden Monaten wird lediglich mit einer allmählichen Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt gerechnet», so Rentsch. Für dieses Jahr gehe man von einer Arbeitslosenquote von im Schnitt 3,2 Prozent aus.