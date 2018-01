Der Ticker startet um 9:55 Uhr

13:04 Digitalisierung als Aufgabe der Stunde Auf die deutsche Kanzlerin angsprochen, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen: «Es ist beeindruckend, was für eine Anerkennung Angela Merkel weltweit hat und wie viel Vertrauen sie geniesst, Probleme mit ihrer ruhigen Art zu lösen.» Dennoch sei Deutschland in einer Phase, in der man sich trotz der guten Wirtschaftslage klarmachen müsse, dass wir einen Aufbruch brauchen in der Digitalisierung. «Das ist die Aufgabe der Stunde.» Ambitionen, Kanzlerin Merkel im Amt zu beerben, erteilte von der Leyen eine Absage.

12:36 Wie zerrissen ist die Welt, Ursula von der Leyen? «Für eine gemeinsame Zukunft in einer zerrütteten Welt» lautet das Motto des diesjährigen WEF. Doch wie zerrissen ist die Welt überhaupt? Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen muss es wissen. Die Gefahr der Fragmentierung und der Zersplitterung sei sehr gross, sagt von der Leyen. Deshalb habe man für Davos genau das richtige Motto gewählt. «Beispielsweise gegen den Terror kann kein Land entgegenkommen.» Doch internationale Allianzen könnten etwas bewirken, so die deutsche Verteidigungsministerin. 1:17 Ursula von der Leyen im Interview Legende: Video «Ursula von der Leyen im Interview» abspielen. Laufzeit 1:17 Minuten. Vom 24.01.2018.

12:17 China strebt wirtschaftliche Autarkie an Der Journalist Keith Bradsher berichtet seit 15 Jahren für die «New York Times» aus China. Aus seiner Sicht profitieren derzeit noch sehr viele Firmen in der Schweiz und Deutschland vom wirtschaftlichen Aufschwung Chinas. Noch. Denn «der Wirtschaftsplan 2025 listet zehn Branchen auf, in denen China versucht, die eigenen Bedürfnisse abzudecken». Das seien unter anderem die Bereiche Pharma und Medizin, Robotertechnik, E-Autos und Autokomponenten. «Das ist eine breit abgestützte Strategie und China macht das natürlich alles sehr bewusst.» 0:51 Journalist Keith Bradsher zu Chinas Ambitionen Legende: Video «Journalist Keith Bradsher zu Chinas Ambitionen» abspielen. Laufzeit 0:51 Minuten. Vom 24.01.2018.

11:49 Pekings wirtschaftliche Hausaufgaben der Zukunft Die Ansprache von Liu He, dem Wirtschaftsberater von Chinas Regierung, ist beendet. Das sind laut seiner Aussage die drei wichtigsten Herausforderungen Pekings: 1. Vermeidung grosser finanzieller Risiken im Staatshaushalt 2 . Linderung der Armut 3. Verringerung der Umweltverschmutzung Legende: SRF

11:37 Liu He zur Chinesischen Wirtschaftspolitik Der Berater der Chinesischen Regierung Liu He spricht zu Chinas Wirtschaftspolitik. In deren Zentrum stehe momentan der Übergang vom schnellen zum qualitativen Wachstum. Dieser Wandel sei integrativer Bestandteil der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas. In Zukunft soll nicht mehr die Frage «Ist es genug?» im Zentrum stehen, sondern «Ist es gut genug?»

11:25 Soziale Verantwortung statt Gewinnmaximierung Das Bestreben Donald Trumps, mittels Steuersenkungen US-amerikanische Unternehmen wieder in die Vereinigten Staaten zurückzuholen, sieht der Schweizer Finanzminister Ueli Maurer gelassen. Im Gegenteil, er bringt sogar ein gewisses Verständnis für die Pläne des US-Präsidenten auf. «Ich denke, Unternehmen werden künftig immer mehr auf ihre soziale Verantwortung zurückkommen müssen. Die Zeiten, in denen ausschliesslich die Gewinnmaximierung zählte, sind vorbei. Man möchte auch ein Bekenntnis zum Standort und sozial Schwächeren.» Das sei generell ein Trend der nächsten Jahre. 1:10 Finanzminister Maurer zu Trumps Steuersenkungen Legende: Video «Finanzminister Maurer zu Trumps Steuersenkungen» abspielen. Laufzeit 1:10 Minuten. Vom 24.01.2018.

11:02 Viel Polit-Prominenz in Davos Neben Brasiliens Präsident Temer hat das WEF in diesem Jahr eine grosse Anziehungskraft auf Politiker. Welche Staats- und Regierungschefs nach Davos kommen, sehen Sie in unserer Infografik. Schliessen Legende: Aus diesen Ländern reisen Staats- oder Regierungschefs nach Davos. SRF

10:53 Ministerin im Interview Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen steht in Kürze Reto Lipp Rede und Antwort. Das obligatorische Selfie gab's bereits vorab via Twitter – das Interview selbst gibt es gleich im Livestream. Deutschlands Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bei #weflive#WEF2018pic.twitter.com/mYM0V76B7V — Reto Lipp (@retolipp) 24. Januar 2018

10:44 Temer spricht sich für internationale Zusammenarbeit aus Brasiliens Präsident Michel Temer spricht die isolationistischen Tendenzen in der Weltpolitik: Protektionismus sei keine Lösung. Um dem entgegenzuwirken habe Brasilien eine Reihe internationaler Abkommen abgeschlossen. Temer hebt das Pariser Klimaabkommen vor, welches Brasilien als zweites Land unterschrieben habe. Dieses sei sehr wichtig für Brasilien mit seinen grossen Regenwäldern.

10:42 Trumps Kommen beschäftigt WEF-Macher Der Finanzchef des WEF freut sich auf Donald Trump – trotz gewisser Störgeräusche im Vorfeld. Das WEF sei bekannt dafür, verschiedene Exponenten nach Davos zu bringen. «Donald Trump wird zuvor sehr viele Teilnehmer treffen und Gespräche haben. Wir gehen deshalb davon aus, dass er wirklich etwas von dem «Spirit of Davos» verstanden hat.» So gesehen passe es sehr gut, dass mit dem Premierminister der grössten Demokratie der Welt, Narendra Modi aus Indien, das Jahrestreffen begonnen wurde und am Freitag mit dem amerikanischen Präsidenten ende. Legende: SRF

10:26 WEF-Gründer sieht Davos als Ort des Dialogs Klaus Schwab: «Natürlich ist die Präsenz des US-Präsidenten besonders wichtig. Die Vereinigten Staaten sind immer noch das mächtigste Land dieser Erde – sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Unabhängig davon ist Davos ein Ort des Dialogs. Wir haben bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass wir Jedermann in den Dialog einbeziehen und wir hoffen, dass dieser Dialog positive Konsequenzen hat.» 0:44 WEF-Gründer Klaus Schwab Legende: Video «WEF-Gründer Klaus Schwab» abspielen. Laufzeit 0:44 Minuten. Vom 24.01.2018.

10:11 Ein Höhepunkt des heutigen Tages wird die SRF live Debatte um 13:30 Uhr. Susanne Wille diskutiert dort mit Bundespräsident Alain Berset, dem kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos, Weltbank-Präsident Jim Yong Kim und Winnie Byanyima von Oxfam über die steigende Ungleichheit in unserer Gesellschaft.

10:05 Reto Lipp und Stephan Klapproth führen Sie aus dem Open-Air-Studio in Davos durch den Tag. Das Wetter scheint auf jeden Fall schon zu stimmen. Topwetter in Davos: es kann los gehen. Ab 10 Uhr #weflivepic.twitter.com/DwgHkxoWeb — Reto Lipp (@retolipp) 24. Januar 2018