Der Milchverarbeiter Emmi setzt seine Einkaufstour fort und übernimmt in Italien die Firma Italian Fresh Foods SpA (IFF). IFF produziert und vertreibt Dessertspezialitäten und hat den Sitz in der Nähe von Como. Der jährliche Umsatz von knapp 20 Millionen Euro wird zu 85 Prozent ausserhalb Italiens erzielt, wie Emmi heute mitteilt. Die wichtigsten Märkte sind die Niederlande und Grossbritannien.

Durch die Übernahme werde die Position im Bereich der italienischen Spezialitätendesserts gestärkt und die Kompetenz in einem attraktiven Nischenmarkt gefestigt, lautet die Begründung zur strategischen Überlegung hinter der Transaktion. IFF ermögliche zudem den Zugang zu den Märkten in den Niederlanden, Kanada und USA, wo man bisher mit Desserts kaum präsent gewesen sei.

Wettbewerbsbehörde hat das letzte Wort

Emmi will die gegenwärtige Produktionsstruktur des familiengeführten Unternehmens in Lasnigo beibehalten. Zudem wird Flavio Pok, Gründer und CEO von IFF, das Unternehmen auch in Zukunft führen. Die Transaktion muss noch von der zuständigen Wettbewerbsbehörde genehmigt werden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

An der Börse verzeichneten die Aktien im frühen Geschäft in einem flachen Gesamtmarkt in der Spitze ein Plus von 1,5%, derzeit sind es noch +0,7%. Dies sei bereits die dritte kleinere, aber gute Transaktion von Emmi innerhalb einer attraktiven Nische, heisst es in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank. Dies verbessere das Wachstumsprofil. Für die Bank Vontobel-Analysten hat die Transaktion kaum einen Einfluss auf die Schätzungen, sie bezeichnen die Akquisition aber ebenfalls als gut.