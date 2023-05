Der Begriff «Emmentaler» kann nicht als Unionsmarke für Käse geschützt werden.

Das hat der Gericht der Europäischen Union (EuG) in Luxemburg entschieden.

Hintergrund ist eine Klage der Schweizer Branchenorganisation Emmentaler Switzerland gegen das Amt der EU für geistiges Eigentum (EUIPO).

Ist der Emmentaler eine Art, Käse zu machen, oder ist der Emmentaler der Käse, der aus dem Emmental kommt? Die Schweizer Branchenorganisation hat beim EUIPO vergeblich versucht, den Emmentaler als geografisch an das Emmental gekoppelten Käse eintragen zu lassen. Das EUIPO findet nämlich, dass Emmentaler eine Art ist, Käse zu machen – was also beispielsweise auch in Camembert möglich wäre.

Darum hat die Schweizer Branchenorganisation in Luxemburg geklagt gegen die Verweigerung des EUIPO. Nun haben die Richter entscheiden, dass die Entscheidung des Amtes nicht aufgehoben werden soll. Das Gericht sagt: In der EU werde Emmentaler bei den Konsumentinnen und Konsumenten als Käsesorte wahrgenommen – und nicht als geografische Herkunftsangabe. Deshalb könne der Begriff nicht geschützt werden.

Das Urteil kann allerdings noch weitergezogen werden.