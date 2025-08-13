Die Warenhauskette Manor will sich mit ihren Food-Supermärkten künftig auf die Westschweiz und das Tessin konzentrieren.

Drei Ableger in der Deutschschweiz sollen an Coop gehen.

Konkret betroffen sind in den nächsten zwei Jahren die drei Standorte in Rapperswil, Emmen und Basel. Die bisherigen Mitarbeitenden sollen im Zuge der Betriebsübernahme Vertragsangebote von Coop zu mindestens gleichwertigen Konditionen erhalten, wie das Unternehmen mitteilt.

Gleichzeitig soll das Wachstum in der Westschweiz und im Tessin weiter vorangetrieben werden. So hält das Unternehmen an seinem bereits Anfang Jahr verkündeten Investitionsprogramm über 200 Millionen Franken in den nächsten zwei Jahren fest.

Legende: Manor Food im Einkaufszentrum Emmen Center. Einer der drei Standorte, die an Coop gehen sollen. KEYSTONE / Urs Flueeler

Das Geld soll unter anderem in die Neugestaltung von Fashion-Flächen und in hausgemachte und lokale Food-Angebote sowie in die Modernisierung der Food-Supermärkte, Restaurants fliessen, heisst es weiter.

Nach eigenen Angaben betreibt Manor aktuell 25 Food-Supermärkte in der Schweiz. Dazu kommen noch 56 Warenhäuser und 23 Restaurants. Derzeit beschäftige die Gruppe rund 6800 Mitarbeitende in der Schweiz.