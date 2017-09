Zunahme der Logiernächte Gäste aus Asien sorgen für Boom bei Schweizer Hotels

Schweizer Hotels verzeichnen im ersten Halbjahr 2017 einen deutlichen Zuwachs an Gästen aus dem In- und Ausland. Am markantesten zugenommen haben die Gästezahlen aus Asien.

Bild in Lightbox öffnen. Die Anzahl Logiernächte in Schweizer Hotels ist im Juli 2017 gegenüber der Vorjahresperiode um 5,3 Prozent gestiegen.

Auch die Halbjahresbilanz fällt positiv aus: Von Januar bis Juli 2017 konnten die Schweizer Hotels 4,6 Prozent mehr Übernachtungen verbuchen. Gestiegen sind sowohl die Anzahl Übernachtungen von Gästen aus der Schweiz (+3,8 Prozent) als auch die Zahl von ausländischen Gästen (+5,2 Prozent).

Die grösste Gruppe an ausländischen Gästen stammt nach wie vor aus Deutschland. Den grössten Zuwachs (+14,3 Prozent) gab es dagegen bei Touristen aus Südkorea. Deren Zahl stieg innert sieben Monaten um rund 30 Prozent. Die Logiernächte von indischen Touristen stieg um 25 Prozent. Von der Zunahme der Logiernächte haben 13 der 14 Tourismusregionen der Schweiz profitiert. Den grössten Zuwachs erfuhren die Kantone Genf (+8,8 Prozent) und Bern (+7,8 Prozent). Die Tourismusregion Jura/3-Seen-Gebiet verbuchte als einzige einen kleinen Rückgang (-0,9 Prozent).

