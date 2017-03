Die Umwälzungen in der Medienwelt halten unverändert an. Insbesondere Inserenten wenden sich – wie seit Jahren – von der Tagespresse ab.

Bei Tamedia macht sich das in Form von sinkenden Einnahmen bemerkbar.



Gleichzeitig hat Tamedia bereits in den 2000-er Jahren begonnen, neue Geschäftsbereiche aufzubauen: Inzwischen ist der digitale Bereich für Tamedia zu einem wichtigen Pfeiler geworden. Insbesondere das Pendlermedium «20 Minuten» hat Tamedia zu einer erfolgreichen Marke aufgebaut und darum herum neue Angebote lanciert.



Trotzdem kann der digitale Bereich bislang die Ausfälle im analogen Bereich bei den Zeitungen und Zeitschriften (noch) nicht kompensieren. Kommt hinzu, dass gerade im digitalen Bereich die Beständigkeit des Geschäfts gering ist, was Tamedia wie auch andere Medienunternehmen zu steten Veränderungen und Anpassungen zwingt.