Profitieren vom hohen Preis: Es gibt drei Gründe für den fallenden Goldpreis. Erstens ist Gold nach wie vor sehr teuer, es kostet fast doppelt so viel wie vor fünf Jahren. Anlegerinnen und Investoren nutzen die Gelegenheit Kasse zu machen. Sie verkaufen zum Teil ihr Gold und das drückt den Preis.

Sinkende Zinsen: Zweitens führt der Krieg im Iran dazu, dass Energie, wie Benzin, Diesel, Erdöl und Gas, viel teurer wird. Das heisst, die Inflation könnte zunehmen, und in der Folge werden die Zentralbanken tendenziell die Leitzinsen nicht mehr wie bisher senken, sondern allenfalls sogar erhöhen. Dies macht das Gold als Anlage weniger attraktiv.

Legende: Der Chef der US-Notenbank Jerome Powell verzichtet auf eine Senkung der Leitzinsen. Das Risiko einer steigenden Inflation ist zu gross. Keystone / EPA / Jim Lo Scalzo

Notverkäufe: Drittens zeigt die aktuelle Entwicklung, dass die Situation auf den Finanz- und Rohstoffmärkten derart angespannt ist, dass die Anlegerinnen und Investoren zum Teil auf das Geld angewiesen sind, sie brauchen die flüssigen Mittel, um Löcher zu stopfen und sozusagen als Reserve, um die anstehenden Forderungen decken zu können. Deshalb verkaufen sie Gold.

Kreditkrise: Es gibt derzeit nicht nur den Krieg im Nahen Osten als Brandherd, sondern auch eine Vertrauenskrise in die sogenannten Private Equity Gesellschaften und deren Anlagefonds, vor allem in den USA. Privat Equity, das sind Finanzgesellschaften, die Kredite gewähren und auch in andere nicht-börsenkotierte Firmen investieren. Seit Wochen ziehen nun vor allem reiche Investoren ihr Geld aus diesen Private Equity Gesellschaften ab, weil sie mit den Resultaten unzufrieden sind und das Vertrauen angeschlagen ist. Diese Rückforderungen führen dazu, dass es viel mehr flüssige Mittel braucht, und auch deshalb wird Gold in grossen Mengen verkauft.

Fazit: Gold wird in der Regel in einer Krise zwar teurer, aber derzeit ist der kurzfristige Bedarf an Kapital so gross, dass der Goldpreis sinkt.