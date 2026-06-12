Das Raumfahrtunternehmen SpaceX ist an der Börse gestartet.

Bis um 17 Uhr (Schweizer Zeit) wurde die Aktie an der Technologiebörse Nasdaq in New York aufgrund der hohen Nachfrage noch nicht gehandelt.

Eine Indikation für den ersten Kurs liegt bei 175 Dollar und damit knapp 30 Prozent über dem Ausgabepreis.

Das entspricht einem Aufschlag von fast 30 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 135 Dollar.

Zunächst läuft noch eine Eröffnungsauktion, bei der Banken Angebot und Nachfrage ausloten, um den ersten Kurs festzulegen. Dieser Prozess kann mehrere Stunden dauern.

Elon Musk wird wohl zum ersten Billionär der Geschichte

Bereits im Vorfeld hatte der Börsengang für grosses Interesse gesorgt: Das Unternehmen verkaufte rund 555.6 Millionen Aktien und nahm damit 75 Milliarden Dollar ein. SpaceX kommt auf eine Bewertung von 1.77 Billionen Dollar und zählt damit zu den weltweit wertvollsten Unternehmen, trotz eines Verlustes von fünf Milliarden Dollar im vergangenen Jahr und vergleichsweise niedriger Umsätze.

Legende: Anlässlich des historischen Börsengangs eröffnete Elon Musk den Handelstag am Nasdaq aus der SpaceX-Firmenzentrale im US-Bundesstaat Texas. Screenshot X

Insgesamt fliessen dem Unternehmen durch den Börsengang 75 Milliarden Dollar in die Kassen. Das ist mehr als doppelt so viel, wie der bisherige Rekord-Börsengang von Saudi Aramco 2019 gebracht hat. Elon Musk könnte durch den Börsengang zum ersten Billionär der Menschheitsgeschichte werden.