Grounding auf dem Belpmoos

Aus Schweiz aktuell vom 30.10.2017

Die Flieger der Berner Fluggesellschaft Skywork blieben heute den zweiten Tag am Boden. Hinter den Kulissen wurde fieberhaft versucht, die nötigen finanziellen Mittel aufzubringen, um doch noch eine neue Betriebsbewilligung zu erhalten. Bis am Abend war aber keine Rettung in Sicht. Die rund 120 Mitarbeiter bangen weiter um ihre Stelle.