Wie ein Töff-Liebhaber ein Online-Zahlungssystem mit Video-Identifikation entwickelte und eine Schweizer Traditionsbank ins digitale Zeitalter befördert.

Es begann mit einer Online-Plattform für schwere Maschinen. Um Motorräder im Wert von mehreren 10‘000 Franken auf der Handelsplattform verkaufen zu können, brauchte Marcel Komminoth ein verlässliches Zahlungssystem. Die bestehenden Angebote schienen ihm nicht sicher genug. Deshalb entwickelte er, zusammen mit seinem Partner Roland Rüttimann, kurzerhand selbst ein Produkt.

Identifizierung per Video

Mit dem System können potentielle Kunden und Verkäufer per Videostream digital identifiziert werden. Das Start-up von Komminoth und Rüttimann, CB Financial Services, holte sich bereits einen Grosskunden: Die Raiffeisenbank. Seit dem letzten Oktober können deren Kunden per Video-Identifikation etwa ein Bankkonto eröffnen.

Weitere Pläne

Marcel Komminoth und Roland Rüttimann tüfteln derweil schon an neuen Ideen: Sie entwickeln ihre Zahlungsplattform weiter. Ihr neustes Ziel: eine digitale Signatur. Das Geschäft laufe erfolgreich. Dieses Jahr soll das kleine Start-up zum ersten Mal schwarze Zahlen schreiben.

