Willkommene Abwechslung: Die Plattform wird in der Schweiz am meisten von Schweizern genutzt.

Legende: Audio Airbnb wächst in der Schweiz abspielen. Laufzeit 01:23 Minuten.

Airbnb wächst in der Schweiz

Airbnb wird auch in der Schweiz immer beliebter. Das zeigen die neusten Zahlen von Airbnb Schweiz, die jetzt veröffentlicht wurden. Die meisten der insgesamt über 900'000 Gäste, die hierzulande über die Organisation ein Zimmer buchen, stammen aus der Schweiz selbst, nämlich 200’000. Auf den Rängen zwei und drei folgen die US-Amerikaner und Franzosen.

Legende: Viele neue Angebote auf Airbnb gibt es in der Unterengadiner Gemeinde Scuol. (Im Bild: Blick auf Vulpera und Scuol) Keystone

Verglichen mit klassischen Hotels holt Airbnb auf. Mit rund drei Millionen Logiernächten erreicht die Buchungsplattform fast 10 Prozent der Logiernächte in klassischen Hotels. Ob sich Hotels und Airbnb aber gegenseitig Gäste abjagen, oder aber ob dank Airbnb mehr Gäste in die Schweiz kommen, ist nicht klar. Auch die klassischen Hotels konnten in den letzten drei Jahren ihre Übernachtungen nämlich deutlich steigern.

Rund doppelt so viele Angebote wie vor zwei Jahren

In den Orten Unterseen, Crans-Montana und Scuol haben sich am meisten neue Airbnb-Angebote registrieren lassen. Insgesamt gibt es aktuell etwa 36’000 Unterkünfte auf Airbnb Schweiz. Noch vor zwei Jahren hatte es hierzulande erst 17’000 Inserate auf der Plattform gegeben.

Legende: Das sind die beliebtesten Winterdestinationen bei den Airbnb-Reisenden. SRF

Die Zeiten, in denen Airbnb im Schweizer Tourismus ein Nischenprodukt war, sind damit vorbei. Mittlerweile zieht das Unternehmen in mehreren Kantonen auch Kurtaxen ein.