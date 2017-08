Abbau am Hauptsitz

Wieviele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Stelle verlieren, sei noch unklar, sagte Zurich-Mediensprecher Frank Keidel. Das Online-Portal «Finews» schreibt von 200 Stellen, es stützt sich dabei auf unternehmensinterne Quellen.

Betroffen sei der Bereich Finanzen und Controlling am Hauptsitz in Zürich.

Das Management habe die Angestellten letzte Woche über die Massnahme informiert. Derzeit laufen die Verhandlungen mit den Mitarbeiter-Vertretern.

Vor rund zwei Wochen, bei der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen, gab die Zurich bekannt, dass sie Kosten sparen wolle.

So schnell kann es gehen: Vor zwei Wochen wollte der Konzern von Plänen, weltweit 8000 Stellen zu streichen, nichts mehr wissen. CEO Mario Grecco gab bekannt, die Zurich hätte das Ziel des Stellenabbaus aufgegeben. Der geplante Stellenabbau am Zürcher Hauptsitz stehe dazu nicht im Widerspruch, sagt heute Sprecher Riccardo Moretto:

« Mit der Transformation wollen wir uns für die Zukunft rüsten. » Riccardo Moretto

Sprecher der «Zurich»

«Wir wollen unsere Strukturen im Finanzbereich am Konzernhauptsitz vereinfachen.» Das sei keine Sparmassnahme, es sei vielmehr so, dass sich die Branche und die Kundenbedürfnisse veränderten: «Mit der Transformation, dem Umbau, wollen wir uns für die Zukunft rüsten.»

Die Transformation, sprich Stellenabbau, soll bis im Herbst vollzogen sein. Ob es zu Kündigungen kommt, kann die Zurich noch nicht sagen. Sie schliesst auch nicht aus, dass in anderen Bereichen noch weitere Stellen gestrichen werden. Zur Zeit beschäftigt die Zurich an ihrem Hauptsitz in der Stadt Zürich rund 1200 Personen.