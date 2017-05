Thomas Hochreutener

Der Detailhandelsexperte ist für das Marktforschungsinstitut GfK in Hergiswil NW tätig. GfK ist nach eigenen Angaben das grösste Marktforschungsinstitut in der Schweiz. Es wurde 1959 als Institut für Haushaltsanalysen gegründet und ist seit 1999 Teil der deutschen GfK-Gruppe in Nürnberg.