Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) erwartet für 2017 ein abgeschwächtes Wirtschaftswachstum von 0,9 Prozent.

Der Grund: Die schwache Entwicklung der Konjunktur im ersten Halbjahr wirkt dämpfend.

Stark wirkt sich auch eine neue Berechnungsmethode aus (siehe Box).

Bereits im März und im Juni war die Prognose um jeweils 0,2 Prozentpunkte gesenkt worden.

Die Meldungen über den Abbau von Stellen in Schweizer Firmen häuften sich in letzter Zeit. Ganz rund läuft die Konjunktur in der Schweiz offenbar nicht. Das finden jetzt auch die Ökonomen des Bundes. Sie senken ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum (gemessen am Bruttoinlandprodukt, BIP) im laufenden Jahr auf nur noch 0,9 Prozent. Bisher waren sie von 1,4 Prozent ausgegangen.

Doch für das kommende Jahr sind sie optimistisch: Gleich zwei Prozent Wirtschaftswachstum sagt das Seco dann voraus. Denn die Weltkonjunktur werde den Export von Schweizer Gütern und damit das Wachstum beflügeln. Und im Inland nehme die Konjunktur voraussichtlich ebenfalls Fahrt auf.