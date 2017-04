Auf den ersten Blick erstaunt, wie hart der Verwaltungsrat durchgreift: Der Konzernchef von Lafarge-Holcim muss gehen. Obwohl ihn – nach heutigen Kenntnissen – keine persönliche Schuld trifft in der Syrien-Affäre. Doch offenbar besteht in einem derart brisanten Fall nicht der geringste Spielraum für eine persönliche Rücksichtnahme.

Der Abgang von Eric Olsen – nach nur zwei Jahren an der Spitze des frisch fusionierten Zementherstellers – folgt einer unerbittlichen Logik: Wer unter Verdacht gerät – in den Augen der Öffentlichkeit und der Justiz –, der muss weg. So Olsen, der während der Syrien-Affäre verantwortlich war für Personalfragen im Konzern – und damit auch für die Sicherheit der Mitarbeiter in Syrien.

Nun ermitteln in Frankreich bereits die Staatsanwälte. Zwei Menschenrechtsorganisationen sowie Privatpersonen haben den Konzern verklagt. Und das könnte erst der Anfang sein: Die Aktionäre von Lafarge-Holcim werden an der bevorstehenden Generalversammlung am 3. Mai kritisch nachfragen, was genau sich der Konzern in Syrien hat zuschulden kommen lassen. Möglich, dass es danach zu weiteren Klagen kommt und die Affäre juristisch noch weiterreichende Folgen haben wird. Auf jeden Fall muss der Verwaltungsrat als oberstes Aufsichtsgremium nun rasch und konsequent handeln. Oder anders gesagt: Köpfe müssen rollen.



Heute trifft es Konzernchef Olsen. Doch auch der Co-Verwaltungsratspräsident Bruno Lafont tritt ab: Er steht an der Generalversammlung am 3. Mai nicht zur Wiederwahl und scheidet ebenfalls aus. Auch bei ihm will von einer persönlichen Verantwortung in der Syrien-Affäre zwar niemand etwas wissen. Aber klar ist: Lafont war in der fraglichen Zeit zwischen 2013 und 2014 der Chef von Lafarge.



Damals hielt das Management in Paris am Zement-Werk in Syrien nahe der Grenze zur Türkei fest, obschon die Sicherheitslage äussert prekär war im vom Bürgerkrieg destabilisierten Gebiet. Ein politisches Chaos habe in der Kriegsregion geherrscht, schreibt das Unternehmen in einem Bericht. Um die Fabrik dennoch in Betrieb zu halten, zahlte Lafarge Geld an lokale Mittelsmänner. Dabei nahmen die Lafarge-Manager in Kauf, indirekt auch die islamistische Terrormiliz IS mitzufinanzieren.