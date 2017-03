Surfen auch auf Kurzstrecken

Die Swiss arbeitet weiter an ihrem Ruf als Premium-Airline: Neu will sie WLAN auch auf Kurz- und Mittelstrecken anbieten. Ab 2018 will sie ihre Maschinen damit ausrüsten, wie sie mitteilt. Für Passagiere ausserhalb der ersten Klasse, geht Surfen im Flugzeug aber schön ins Geld: Ein Datenpaket von 20 MB kostet bisher auf der Langstrecke 9 Franken.