Ein Generikum ist die Kopie des teuren Original-Medikaments. Der Wirkstoff ist derselbe. Es muss in der Schweiz ein ordentliches Prüfverfahren durchlaufen und in denselben Darreichungsformen angeboten werden wie das Original-Präparat. Angesichts des kleines Marktes hierzulande führt das dazu, dass Generika bis zu doppelt so teuer sind wie in anderen Ländern.