Fällt das Swisscom-Netz aus, wie zuletzt vor einer Woche, oder gar der Strom, hat die Bevölkerung in Teufen AR im Notfall eine neue Möglichkeit, Alarm auszulösen: mit einem Notfallknopf beim Feuerwehrdepot. Er sei die ideale Lösung, «wenn sonst nichts mehr funktioniert», sagt Feuerwehrinspektor beider Appenzell, Walter Hasenfratz.

Der Notruf geht über ein unabhängiges, autarkes Pager-Funknetz an die Miliz-Feuerwehrleute. Der Alarmierende wartet, bis die Feuerwehrleute beim Depot eintreffen und kann dann genauer informieren. Appenzell Ausserrhoden ist der erste Kanton, der eine solche Alarmierung einführt.

Bis Ende Jahr sollen alle 19 Feuerwehrdepots im Kanton Appenzell Ausserrhoden mit einem Notfall-Knopf ausgerüstet sein. Die Kosten von 250'000 Franken trägt die Gebäudeversicherung.

Zürich will mehr Zuverlässigkeit

Auch grössere Kantone wollen nicht mehr alleine auf das Netz der Swisscom setzen. So prüft der Kanton Zürich einen Notfallknopf in den Feuerwehr-Stützpunkten ihrer 162 Gemeinden, sagt Lars Mülli, Geschäftsführer der Gebäudeversicherung des Kantons – der Aufsichtsbehörde der Feuerwehr.

Er sieht es als Ergänzung zum bestehenden System mit Telefonie, Internet und Funknetz: «Wir erachten es als unsere Aufgabe, weitere technische Möglichkeiten, wie eben das autarke Paging zu überprüfen, um auf unserer Seite, wo wir auch direkt Einfluss nehmen können, die Zuverlässigkeit weiter zu erhöhen.»

00:20 Video Feuerwehrinspektor AR, Walter Hasenfratz: Ärger über die Swisscom-Pannen Aus News-Clip vom 16.07.2021. abspielen

Netzausfälle der Swisscom: «inakzeptabel»

«Was in den letzten zwei Jahren abging, ist für uns Einsatzkräfte absolut nicht akzeptabel», sagt Feuerwehrinspektor Hasenfratz über die Netzausfälle der Swisscom. Das Unternehmen kämpfte schon vor dem Netzausfall von letzter Woche mit Pannen. Im letzten Jahr gab es mehrere grössere, landesweite Störungen. Auch damals waren Notfallnummern der Blaulicht-Organisationen nicht erreichbar.

Da müsse einiges gehen, so der Feuerwehrinspektor. Er hoffe auf den Druck der Politik. «Das Netz, die ganze Telefonie muss besser werden – sicher in der Notalarmierung.»

Swisscom erklärt sich

«Netzstabilität hat unsere absolute Toppriorität», sagt Christoph Aeschlimann, Leiter Netze und IT bei Swisscom. Aber das Notruf-Telefonsystem sei sehr komplex und habe viele Zahnrädchen, die ineinandergreifen.

«Ein Teil davon ist bei Swisscom, der andere liegt bei anderen Akteuren. Wir müssen zusammen schauen, dass wir das System stabiler machen, und dass man auch mit einem Ausfall einer einzelnen Komponente umgehen kann.»

00:22 Video Swisscom-Leiter Netze & IT, Christoph Aeschlimann über die Netzstabilität Aus News-Clip vom 16.07.2021. abspielen

Notruf-Systeme «Made in Switzerland»

Dass Feuerwehren für den Notfall auf unabhängige Netze setzen, davon profitiert die Firma Swissphone, mit Sitz in Samstagern ZH. Das Unternehmen stellt seit über 50 Jahren Funkmelder her, also Pager, für die Industrie und Blaulicht-Organisationen und betreibt in der Schweiz ein eigenes Funknetz, das es von der früheren PTT übernommen hat.

Der Umsatz von Swissphone ist seit der Blütezeit des Pagers in den 90er-Jahren von 80 auf rund 50 Millionen Franken gesunken. Doch Paging sei keine aussterbende Technologie, sagt Dominic Suter, Projektleiter des Appenzeller Notfallknopfs bei Swissphone. «Dort, wo es um kritische Alarmierung und Benachrichtigung geht, ist der Pager nach wie vor ein wichtiges Bindeglied.»

00:44 Video Paging sei keine aussterbende Technologie per se, sagt Dominic Suter von Swissphone Aus News-Clip vom 16.07.2021. abspielen

Die Feuerwehr-Tüftler in Baselland

Der erste Kanton, der das Swissphone-Netz für die Notfall-Kommunikation innerhalb der Feuerwehr nutzte, war Basellandschaft. Nun hat man hier zusätzlich etwas Eigenes entwickelt – auch eine Notfall-Säule für die Bevölkerung.

Demnächst startet in der Gemeinde Reinach ein Pilotprojekt, sagt Christoph Wyttenbach, Kommandant der dortigen Feuerwehr. Die Notsäulen würden an sieben Standorten aufgestellt, bei den Defibrillatoren. «Dort können wir den Defi überwachen, andererseits können die Leute dort auch Notruf absetzen», so Wyttenbach.

00:16 Video Feuerwehr-Kommandant & Notfunk-Tüftler Christoph Wyttenbach Aus News-Clip vom 16.07.2021. abspielen

Anders als beim Swissphone-Notknopf kann der Alarmierende hier direkt über eine Gegensprechanlage mit der Feuerwehr kommunizieren.

Er habe das Gerät in einer durchgemachten Nacht entwickelt: im Keller der Feuerwehrdepots. Dort hat die Notfunkgruppe Birs, die Christoph Wyttenbach präsidiert, ihren Sitz.

Notruf per Pagernetz: Was altmodisch tönt, hat nicht ausgedient. «Je einfacher die Lösung ist, desto grösser ist die Chance, dass sie funktioniert», sagt Feuerwehrinspektor Hasenfratz über seinen neuen Notfall-Sender. Eine Lösung, bei der vor allem zu hoffen ist, dass sie gar nicht erst zum Einsatz kommt.