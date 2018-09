Einigung in der Postauto-Affäre: Das Unternehmen wird insgesamt 205,3 Millionen Franken an Bund, Kantone und Gemeinden zahlen.

Zu einer Zahlung von 188,1 Millionen wurde Postauto verpflichtet; weitere 17,2 Millionen zahlt das Unternehmen freiwillig.

Für die Rückzahlung wurde eine Rahmenvereinbarung geschlossen, die nun noch von allen Kantonen einzeln abgesegnet werden muss.

Von den 188,1 Millionen Franken gehen 88,7 Millionen Franken an den Bund. Die restlichen 99,4 Millionen Franken des Pflichtteils werden an die Kantone zurückbezahlt. Die Kantone BS und GE beziehen keine Postauto-Leistungen.

«Wir wollen den Schaden wieder gut machen und die Rückzahlungen so unbürokratisch und schnell wie möglich leisten», sagte Urs Schwaller, Post-Verwaltungsratspräsident, vor den Medien in Zürich. Für den Verwaltungsrat der Post sei von Beginn an festgestanden, dass jeder geschuldete Franken an die Geschädigten zurückgezahlt werde.

Das Geld liegt bereit

Die Einigung wurde unter Federführung des Bundesamtes für Verkehr (BAV) und zusammen mit der Konferenz der kantonalen öV-Direktoren (KöV) vereinbart. Die 188,1 Millionen Franken betreffen die Jahre 2007 bis 2018. Für die Jahre vor 2007 zahlt Postauto freiwillig zusätzliche 17,2 Millionen.

Das Geld liegt bei Postauto bereits zur Auszahlung bereit. Mit Hilfe von schwarzen Kassen hat Postauto jahrelang Subventionen erschwindelt.