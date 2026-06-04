Boomende Aktienmärkte haben den Club der Dollar-Millionäre kräftig wachsen lassen.

Weltweit hatten 25.3 Millionen Menschen ein sogenanntes anlagefähiges Vermögen von mindestens einer Million Dollar. Das sind demnach fast 2 Millionen Millionäre mehr als 2024 – ein Plus von 8.7 Prozent.

Das zeigt der jährliche «World Wealth Report» des Beratungsunternehmens Capgemini.

In der Schweiz zählte Capgemini 2025 knapp 502'000 Menschen zur Gruppe der vermögenden Privatpersonen (2.6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor). Sie besassen zusammen insgesamt gut 1607 Milliarden US-Dollar (plus 4 Prozent).

Treiber für den Vermögenszuwachs in der Schweiz sind unter anderem die steigenden Immobilienpreise, so die Studie.

Spitzenreiter bei den Neo-Reichen bleiben die USA: Dort stieg die Zahl der Millionäre um 9,.1 Prozent auf 8.7 Millionen und damit stärker als in jedem anderen Land. Deutliche Zuwächse verzeichneten auch Japan auf Rang zwei sowie China auf Rang vier.

Legende: Das Vermögen der Reichen weltweit legte so stark zu wie nie innerhalb eines Jahres. Keystone/SEBASTIEN NOGIER

In Europa sticht Deutschland mit gut 11 Prozent Millionären heraus. Frankreich mit 2.7 Prozent und Grossbritannien mit 2.6 Prozent weisen eine ähnliche Entwicklung auf wie die Schweiz.

Zusammen vereinen die vier grössten Millionärsnationen USA, Japan, Deutschland und China fast zwei Drittel aller Millionäre (65.7 Prozent) weltweit.

Das Vermögen der Reichen weltweit legte dem jüngsten Capgemini-Bericht zufolge so stark zu wie nie innerhalb eines Jahres: Weltweit stieg das Vermögen schätzungsweise um 8.7 Prozent auf den Rekord von 98’300 Milliarden Dollar.

Dabei wuchs die Zahl der sehr vermögenden Menschen mit einem investierbaren Vermögen von mindestens 30 Millionen Dollar global am schnellsten mit einer Rate von 9.4 Prozent.

Die Studie basiert auf mehreren Umfragen, an denen 6510 vermögende Privatpersonen, 144 Führungskräfte von Vermögensverwaltern und 1317 Kundenbetreuer teilnahmen.

Berücksichtigt werden Aktien, Anleihen, alternative Investments wie privates Beteiligungskapital, Bargeld sowie Immobilien, sofern diese nicht selbst genutzt werden.

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