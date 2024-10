Das Prozedere ist mehrstufig und kompliziert, da Liberty Global drei Aktienkategorien hat. Auch bei Sunrise soll es zwei Aktienkategorien geben. Die bisherigen Liberty-Aktionäre erhalten eine A-Aktie von Sunrise für fünf Aktien von Liberty Global.

Die A-Aktien von Sunrise werden ihren Handel gemäss früheren Angaben an der SIX am 15. November starten, wie der britisch-amerikanische Konzern weiter bekannt gab. Sie werden voraussichtlich fünf Handelstage nach der Kotierung in den breiten Börsenindex SPI aufgenommen.

Daneben gibt es eine zweite Aktienkategorie B mit zehnfacher Stimmkraft. Diese bleibt zum Grossteil im Besitz der Liberty-Bosse John Malone und Mike Fries, die damit zu rund einem Viertel am Schweizer Konzern beteiligt sind. Die Sunrise-B-Aktien würden nicht an der Börse kotiert, heisst es. Sie würde nur ausserbörslich gehandelt. Besitzer dieser B-Titel könnten ihre Aktien im Verhältnis 1:10 in A-Aktien von Sunrise tauschen.

Der nächste Schritt nach der ausserordentlichen GV von Liberty Global ist der Stichtag für die Zuteilung der Sunrise-Aktien an die Liberty Global-Aktionäre am 4. November. Ab dann können die Liberty-Aktionäre ihre Aktien mit und ohne Bezugsrechte für Sunrise-Aktien verkaufen.

Die effektive Ausgabe der Sunrise-Titel erfolgt dann am 12. November in Form von amerikanischen Hinterlegungsscheinen (ADS).