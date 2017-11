«Solche Optimierungsmassnahmen sind zwar kurzfristig ökonomisch vielversprechend und legal. Längerfristig besteht aber eine grosse Gefahr des Imageschadens. Es ist aber auch ethisch und moralisch falsch, so zu handeln. Entsprechend ist die weltweite Empörung berechtigt. Steueroptimierung ist zwar noch nicht Steuerhinterziehung, aber es geht in eine ähnliche Richtung.»



«Multinationale Konzerne ebenso wie besonders vermögende Einzelpersonen haben genauso eine Verantwortung für staatliche Leistungen wie der Normalbürger. Nicht alles, was legal ist, ist auch richtig. Deshalb muss die soziale Norm in der Weise geändert werden, dass man Steuern auf ethisch-moralisch korrekte Weise bezahlen muss. Und zwar dort, wo die Leistung erbracht wird. Dazu leisten die Papers einen guten Dienst.»



«Jede Unternehmensführung kann sich überlegen, was richtig ist. Ob etwas fair ist, kann man schon mit dem Bauchgefühl einschätzen. Allerdings gibt es ein soziales Dilemma. Denn wer sich als Erster sauber verhält, hat einen ökonomischen Nachteil. Es sind also durchaus komplexe Abwägungen, die ein Unternehmer treffen muss. Es genügt aber offenbar nicht, an die Moral und die gesellschaftliche Verantwortung zu appellieren. Es ist somit nötig, regulatorisch einzugreifen.»