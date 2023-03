Gewerbeverband lässt Vorwürfe an Henrique Schneider abklären

Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) lässt Plagiatsvorwürfe gegen seinen neuen Direktor Henrique Schneider untersuchen.

Dazu gibt der Verband ein Gutachten extern in Auftrag.

Damit solle Schneider die Gelegenheit erhalten, dazu Stellung zu beziehen.

Die Untersuchung soll vor seinem Amtsantritt abgeschlossen sein. Das schreibt der SGV in einer am Dienstag auf seiner Internetseite veröffentlichten Mitteilung. Führen soll die Untersuchung eine unabhängige, anerkannte Person, wie der SGV nach einer Vorstandssitzung schreibt.

Henrique Schneider Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone/ENNIO LEANZA/Archiv Henrique Schneider soll am 1. Juli die Nachfolge von Hans-Ulrich Bigler an der Spitze des SGV antreten. Der 45-Jährige ist seit 2010 für den SGV tätig, seit 2015 leitet er als stellvertretender Direktor die Ressorts Wirtschaftspolitik und Nachhaltigkeit.

Happige Vorwürfe

Im Vorfeld wurde der heutige stellvertretende SGV-Direktor Henrique Schneider mit schweren Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Wie Recherchen der «NZZ am Sonntag» zeigen, soll er zwei Professuren vorgetäuscht und somit unter anderem seinen Lebenslauf geschönt haben.

Schneider führte beispielsweise an, er habe Volkswirtschaftslehre in der Schweiz, China und den USA studiert, aber Belege dafür finden sich keine. Zudem stünden in den Autorenangaben seiner Publikationen akademische Titel, die nicht zutreffend sind.