Hypotheken werden teurer

Aus 10vor10 vom 23.1.2014

Der Traum vom eigenen Heim ist heute für viele in der Schweiz ein Stück in die Ferne gerückt. Im Kampf gegen die drohende Immobilien-Blase verlangt der Bundesrat von den Banken in Zukunft mehr Reserven, wenn sie Hypotheken vergeben. Das verteuert die Hypotheken in der gesamten Schweiz.