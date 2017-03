Der Börsenstart von Snapchat war auf alle Fälle ein Erfolg. Die Aktie ist bereits jetzt mehr wert als diejenige des Kurznachrichtendienstes Twitter. Der gute Start ist jedoch keine Überraschung. Das Umfeld dafür ist brillant. Es ist schon einige Zeit her, dass ein grosses Tech-Unternehmen an die Börse ging. Es war also klar, dass die Investoren zugreifen werden.

Die grosse Frage ist nun, ob der Snapchat-Höhenflug weitergeht. Entwickelt sich das Unternehmen ähnlich wie Facebook, welches sehr erfolgreich ist? Oder geht es einen ähnlichen Weg wie Twitter, das bis heute nicht profitabel ist? Wichtig ist, dass Snapchat noch mehr User generiert und vor allem Gewinn erwirtschaftet. Letzteres ist nur über den Anzeigenmarkt möglich und hier sind mit Google und Facebook zwei riesige Player aktiv, die keine Angst vor der neuen Konkurrenz haben.

Fraglich ist auch, ob der gelungene Börsenstart wirklich Hinweise auf den künftigen Erfolg des Unternehmens liefern kann. Denn die Investoren sind in der Regel ältere Leute, während Snapchat vor allem von der jungen Generation genutzt wird. Für die Anleger ist es also schwierig einzuschätzen, in welche Richtung sich Snapchat entwickeln wird.