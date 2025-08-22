 Zum Inhalt springen

Tausende Passagiere betroffen Streik am Flughafen Zürich am Nachmittag

22.08.2025, 09:05

  • Die Mitarbeitenden des Bodendienstleisters Airline Assistance Switzerland am Flughafen Zürich haben für den Freitagnachmittag ab 14 Uhr einen Streik angekündigt.
  • Betroffen sind die Fluggesellschaften Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro und GP Aviation.

Die Medienstelle des Flughafens Zürich bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht des «Blick». Demnach habe man Kenntnis von den Streikplänen der Gewerkschaft und der Angestellten von Airline Assistance Switzerland (AAS).

Eine Passagierin steht mit Abfertigungspersonal von Airline Assistance Switzerland (AAS) vor der Gepäckaufgabe.
Legende: Das Abfertigungspersonal von Airline Assistance Switzerland (AAS) will in den Streik treten. Keystone/CHRISTOPH REICHWEIN

Der Streik soll um 14 Uhr beginnen. Die AAS betreut als Bodenabfertiger laut Flughafen unter anderem die Fluggesellschaften Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro und GP Aviation. Von 14 Uhr bis Betriebsschluss würde die AAS insgesamt 35 Flüge abfertigen.

Vom Streik betroffen sind gemäss einer VPOD-Mitteilung insgesamt 17 Flugverbindungen:

  • sechs Flüge von Eurowings
  • drei Flüge von Chair
  • zwei Flüge von Air Serbia
  • 1-2 Flüge der GP Aviation
  • ein Flug von Pegasus
  • ein Flug von LOT Polish Airlines
  • ein Flug der Air Cairo
  • ein Flug der Air Montenegro

Wie die Gewerkschaft VPOD Luftverkehr mitteilte, hat AAS vor mehr als zwei Wochen ein Konsultationsverfahren eingeleitet. Der Betrieb am Standort Zürich soll eingestellt werden. Über 200 Mitarbeitende könnten ihre Stelle verlieren. Laut der Gewerkschaft verweigerte die AAS bislang Verhandlungen mit ihr für einen fairen Sozialplan.

SRF 4 News, 9 Uhr, 22.08.2025 ; 

