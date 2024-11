Per E-Mail teilen

Die Inflation in der Schweiz ist im Oktober auf 0.6 Prozent gefallen – von 0.8 Prozent im September.

Das heisst: Schweizer Konsumgüter waren durchschnittlich um 0.6 Prozent teurer als im entsprechenden Vorjahresmonat.

Laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) waren Inlandgüter weiterhin relativ deutlich teurer als vor einem Jahr (+1.8 Prozent), während Importgüter (-3.1 Prozent) nach wie vor klar billiger waren als vor Jahresfrist.

Die sogenannte Kerninflation ist im Oktober ebenfalls gefallen, und zwar auf 0.8 Prozent von 1.0 Prozent im September. Hier werden die Preisveränderungen für Nahrungsmittel und Energie herausgerechnet, die oft sehr volatil sind.

Umsätze im Detailhandel leicht gestiegen Box aufklappen Box zuklappen Die Umsätze im Schweizer Detailhandel sind im September im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat leicht gestiegen. An die Werte vom August konnten sie hingegen nicht anknüpfen. Die um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detailhandelsumsätze stiegen im September nominal um 1.0 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Real – also unter Berücksichtigung der Teuerung – betrug die Zunahme sogar 2.2 Prozent. Dabei waren Kommunikations- und Haushaltsgeräte beliebter als Lebensmittel: Die Umsätze im Detailhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren stiegen nominal nur um 0.1 Prozent, während der Detailhandel mit Nicht-Nahrungsmitteln um 3.5 Prozent zulegte.

Im Vergleich zum Vormonat September sind die Preise insgesamt 0.1 Prozent gesunken. Dieser Rückgang ist laut BFS auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, unter anderem auf die tieferen Preise für Hotelübernachtungen und Pauschalreisen ins Ausland. Ebenfalls gesunken sind die Preise für Benzin, Diesel und Fruchtgemüse. Demgegenüber sind Kleider und Schuhe teurer geworden, ebenso wie jene für Unterhalt und Hauswartung.

Legende: An der Tankstelle musste im Oktober weniger Geld investiert werden – im Gegensatz zu den Kleiderläden. keystone/ MARTIAL TREZZINI

Die Inflation in der Schweiz liegt mittlerweile auf dem tiefsten Stand seit Juni 2021. Im Vergleich zum Ausland steht die Schweiz weiterhin deutlich besser da. In der Eurozone hat sich die Teuerung im Oktober auf 2.0 Prozent beschleunigt, nachdem sie im September noch bei 1.7 Prozent gelegen hatte. In den USA kletterten die Konsumentenpreise im September um 2.4 Prozent.