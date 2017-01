Trump-Berater am WEF

Der neue US-Präsidenten sei kein Risiko, sondern eine Chance, betont dessen Berater Anthony Scaramucci am WEF.

Mit dem früheren Hedgefonds-Manager Anthony Scaramucci nimmt ein hochrangiger Berater von Donald Trump am Weltwirtschaftsforum teil. Im Gespräch mit SRF nimmt der jenen, die sich vor dem neuen Präsidenten fürchten, den Wind aus den Segeln.

SRF: Herr Scaramucci. Was würden Sie den Menschen am WEF sagen, die sich ein bisschen vor der Präsidentschaft Trump fürchten?

Anthony Scaramucci: Ich würde ihnen sagen, dass sie sich nicht zu fürchten brauchen und dass sie der Trump-Administration eine Chance geben sollen. Denn was sie feststellen werden, ist, dass deren politischen Aktionen und Konzepte funktionieren und erfolgreich sein werden.

Und wenn die Administration Trump eine Neuauflage des ökonomischen Wachstums in den USA anschieben und so den Arbeiterklasse- und Mittelklasse-Familien helfen kann, wird das auch für das globale Wachstum besser sein. Die Menschen können und sollen entspannt sein.

Was ist mit den Beziehungen der USA zu Europa?

Ich denke, wenn wir in einem Jahr wieder hier stehen, werden die Beziehungen sogar noch besser sein als heute.

Wir müssen also keine Angst haben – auch die Menschen ist Ost-Europa nicht?

Nein. Denken Sie nur an die historische Chance für eine grosse Veränderung. An jene, die sich an Ronald Reagan erinnern: Auch damals gab es grosse Bedenken. Und nach den acht Jahren seiner Präsidentschaft hatten die Leute erkannt, dass er ein Mann des Friedens ist.

Sie werden dasselbe mit Blick auf Trump erkennen – dass er ein Mann des Friedens ist. Er will eine ausgezeichnete Beziehung mit dem europäischen Kontinent und mit Grossbritannien pflegen. Niemand braucht sich zu sorgen.

Das Gespräch führte Marcel Anderwert.