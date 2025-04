Wegen des Handelskriegs herrschte auch am Montag wieder Panik an den internationalen Aktienmärkten. Ein Überblick.

So reagieren die Anleger in den USA: Der weltweit bekannteste Aktienindex Dow Jones Industrial verlor zu Handelsbeginn 3.3 Prozent. Auch beim S&P 500 (-3.2 %) und beim Nasdaq (-3.9 %) gab es zunächst rote Zahlen. Die Ökonomen von US-Banken rechnen angesichts der aggressiven Zollpolitik mit einem steigenden Risiko für eine Rezession in den Vereinigten Staaten. Die Wahrscheinlichkeit dafür sei von 35 auf 45 Prozent gestiegen, teilte die Investmentbank Goldman Sachs mit.

Verluste an europäischen Börsen: Der Deutsche Aktienindex (Dax) brach zum Handelsauftakt am Morgen um rund zehn Prozent ein. «Die Nerven liegen aktuell blank», kommentiere Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Dem Dax droht der dritte herbe Verlusttag in Folge. Er rutschte zudem erstmals seit August unter die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Durchschnittslinie. Auch der französische CAC40 (-5.7 %) und der und der britische FTSE100 (-4.4 %) gaben zwischenzeitlich klar nach. Auch in der Schweiz gingen die Aktien auf Talfahrt.

Schlechter Handelstag in Asien: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index an der Leitbörse in Tokio stürzte zwischenzeitlich um mehr als 8 Prozent ab – dem niedrigsten Stand seit dem 21. Oktober 2023. Er schloss 7.8 Prozent im Minus bei 31'136.58 Punkten. Auch die Börsen in China, Hongkong und Australien zeigten im frühen Handel deutliche Verluste. Der Shanghai Composite Index sackte kurz nach dem Handelsstart um 4.4 Prozent auf 3342 Zähler ab. Der Hongkonger Hang Seng Index gab zunächst sogar um 9.3 Prozent auf 20’730 Punkte nach. Der australische S&P/ASX 200 fiel im frühen Handel auf ein neues 100-Tage-Tief.

EU bietet USA Freihandelsdeal an: Die EU bietet den USA eine Vereinbarung zur gegenseitigen Aufhebung aller Zölle auf Industriegüter an. Die Europäische Union sei bereit zu verhandeln, sagte EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen in Brüssel. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde das Angebot bereits vor Trumps Zollentscheidungen unterbreitet und zuletzt am Freitag erneuert. Von der Leyen machte deutlich, dass die EU neben ihren Bemühungen um Verhandlungen mit den USA weiterhin mögliche Gegenmassnahmen für den Fall eines Scheiterns von Verhandlungen vorbereitet. Dies war auch Gegenstand von Beratungen der EU-Handelsminister in Luxemburg.

Trump zeigt sich gesprächsbereit: Der US-Präsident zeigte sich unterdessen bereit, unter bestimmten Bedingungen mit Handelspartnern über eine Lockerung der neuen Zölle zu reden. «Wenn sie darüber reden wollen, bin ich offen für Gespräche», sagte Trump gegenüber Journalisten in der Air Force One. Er habe am Wochenende mit vielen führenden Politikern aus Europa, Asien und der ganzen Welt gesprochen, sagte Trump.

Legende: Mit Blick auf die Turbulenzen an den Börsen sagte Trump, er wolle nicht, dass die Märkte nach unten gingen. «Aber manchmal muss man Medikamente nehmen, um etwas in Ordnung zu bringen.» REUTERS/Kent Nishimura

US-Regierung hält an Zöllen fest: Nach Angaben von US-Finanzminister Scott Bessent haben über 50 Länder seit der Ankündigung der neuen Zölle am vergangenen Mittwoch Verhandlungen mit den USA aufgenommen. Trump habe sich «ein maximales Druckmittel verschafft», sagte Bessent dem Sender NBC. US-Handelsminister Howard Lutnick sagte CBS, die Zölle würden «für Tage und Wochen» in Kraft bleiben.

