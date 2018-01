SRF-Digitalredaktor Reto Widmer wertet die Änderung der Unternehmensstrategie als klugen Schachzug: Die Umstellung sei zum einen eine «Notbremse»: Facebook scheine die eigene Rolle als Medienunternehmen und Newsportal nicht mehr geheuer zu sein, vor allem, weil das Fakenews-Problem nicht zuverlässig in den Griff zu bekommen sei.



Zum anderen dürften laut Reto Widmer aber auch wirtschaftliche Gründe den Entscheid beeinflusst haben: Für Firmen und Medien breche nun ein kostenloser Verbreitungskanal weg. Wenn sie in Zukunft mit Posts auf Facebook sichtbar sein wollten, müssten sie diese sponsern, also Inserate schalten. Da Facebook angekündigt habe, die Zahl der Inserate nicht zu erhöhen, werde um sie ein Kampf entstehen – die Inseratepreise würden steigen.



Digitalredaktor Reto Widmer bilanziert: «Facebook könnte mit dem heutigen Entscheid also am Schluss sogar mehr Geld verdienen als heute. Gleichzeitig nimmt die Zufriedenheit der Benutzer zu, weil diese wieder wie bei den Anfängen des sozialen Netzwerks mehr unter sich sind, unter Freunden kommunizieren in einem privaten Rahmen. Eine Win-Win-Situation.»