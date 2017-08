FOKUS: Krisen-Gipfel für Diesel-Motoren 3:13 min, aus 10vor10 vom 2.8.2017

Fünf Millionen Dieselautos in Deutschland sollen dank einem Update weniger Schadstoffe ausstossen. Das teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) als Ergebnis des Dieselgipfels in Berlin mit. In den sozialen Medien zeigen sich nur wenige zufrieden damit.

Dass das Softwareupdate Ergebnis des #Dieselgipfel sein soll ist merkwürdig - ist das nicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit? — Katharina Dröge (@katdro) 2. August 2017

ergebnis vom #dieselgipfel ist also, dass die hersteller irgendwann das liefern, was im kaufvertrag vereinbart wurde? — Andreas Baum (@rka) 2. August 2017

Auch der Spitzenkandidat der Grünen für die Bundestagswahl, Cem Özdemir, sieht im Ergebnis des Gipfels kein Erfolg.

Kein Hardware-Austauch, keine blaue Plakete, keine Sammelklagen. #Dieselgipfel nicht der Neustart, den es braucht für Verbraucher & Umwelt! — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 2. August 2017

Immer wieder wird den Gipfelteilnehmenden vorgeworfen, mit der Autolobby zu kuscheln.

Armseliges Ergebnis! Nach dem #Dieselgipfel bleibt die Luft dreckig. Politik kuschelt mit der Autolobby statt geltendes Recht durchzusetzen! — Sven Giegold (@sven_giegold) 2. August 2017

danke liebe Autoindustrie, dass ihr endlich auch dem dümmsten Bürger klar gemacht habt, wer in der Republik das Sagen hat ...#Dieselgipfel — nіemand (@SilberSchopf) 2. August 2017

Normalerweise verhaftet man Betrüger. Man verhandelt nicht mit ihnen.#Dieselgipfel — Franz (@Oberbayer_) 2. August 2017

Dieser Tweet betont, dass viele ehemalige Bundesangestellte heute in der Auto-Branche arbeiten.

Dieselgipfel? Wird da ausgekungelt, wer als nächstes nach dem Ausscheiden aus der Politik in welchem Unternehmen untertaucht. #Lobbyrepublik — Dauni Dwarslöper (@dauni) 2. August 2017

In der Kritik der User steht auch immer wieder der Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt.

#Dieselgipfel da hat sich Alexander Dobrindt ganz tief verbeugt vor der Autolobby. Erbärmlich. Warum haben unsere Poltiker nichts drauf??? — Maria März (@MariaMaerz) 3. August 2017

Ganz Deutschland wartet vergebens auf ein #Softwareupdate für den immens fehlerhaften Alexander #Dobrindt. #Dieselgipfel — Nico Cicalone (@NChiggi) 2. August 2017

Einige nehmen das Ergebnis des Dieselgipfels mit Humor.

Man kann der Parfüm-Industrie nicht wirklich vorwerfen, dass sie die großen Trends verpasst #dieselgipfel pic.twitter.com/CmwbADXuB3 — Marcus Rohwetter (@MRohwetter) 1. August 2017

Oh, im App Store ist gerade ein Update eingetroffen. #Dieselgipfel pic.twitter.com/FYfE0Qe0iW — Jan Merseburger (@jmerseburger) 2. August 2017

Heute tagt der #Dieselgipfel. Erstes Fazit: Ein bisschen sind die Autofahrer auch selbst schuld. Immerhin verursachen sie den ganzen Dreck! — ZDF heute-show (@heuteshow) 2. August 2017

Immerhin: Bundeskanzlerkandidat Martin Schulz ist zufrieden.

Autobauer müssen zahlen, nicht die Kunden. Das ist ein Gebot der Gerechtigkeit! #Dieselgipfel — Martin Schulz (@MartinSchulz) 2. August 2017

Und andere geben zu bedenken, dass Elektroautos auch nicht umweltfreundlicher sind.