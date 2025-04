US-Kette meldet Insolvenz an

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Restaurantkette Hooters hat in den USA Insolvenz angemeldet. Es geht um Schulden in Höhe von 376 Millionen Dollar (332 Millionen Schweizer Franken).

Die Muttergesellschaft hat im Bundesstaat Texas Gläubigerschutz nach Chapter 11 im US-Recht beantragt.

Alle unternehmenseigenen Restaurants sollen an eine Franchise-Gruppe verkauft werden.

Eine Gruppe der ursprünglichen Gründer des Unternehmens, die fast ein Drittel der Hooters-Standorte in den USA besitzt, darunter etwa die Hälfte der umsatzstärksten Restaurants, plant den Kauf und Betrieb weiterer Filialen, so Hooters in einer Medienmitteilung.

Legende: Bekannt wurde die Restaurantkette durch ihre Pouletgerichte – und die spärlich bekleidete, weibliche Bedienung, auch bekannt als «Hooters Girls». REUTERS/Gil Cohen Magen

Das Unternehmen kämpft seit einiger Zeit mit einer hohen Schuldenlast. Die Unternehmensleitung hat jedoch ihre Absicht erklärt, offenzubleiben und die Probleme in den nächsten Monaten zu lösen.

Hooters drohte schon seit längerem Ärger Box aufklappen Box zuklappen Die Geschäftsstrategie des Unternehmens wurde im Laufe der Jahre immer wieder infrage gestellt, unter anderem durch Klagen, weil es nur «Hooters Girls» für die Bedienung der Kunden einstellte. Letztes Jahr erklärte sich das Unternehmen bereit, 250'000 Dollar zu zahlen und andere Abhilfemassnahmen zu ergreifen, um eine Klage wegen Diskriminierung aufgrund von Ethnie und Hautfarbe beizulegen, die von der Equal Employment Opportunity Commission gegen eine Hooters-Filiale im US-Bundesstaat North Carolina eingereicht wurde.

«Unsere renommierten Hooters-Restaurants werden bleiben, und wir ergreifen Massnahmen, um unser Geschäft zu stärken und unsere geschätzten Kunden langfristig besser zu bedienen», so das Unternehmen in einer Mitteilung auf seiner Website. Hooters wurde 1983 in der Stadt Clearwater im Bundesstaat Florida gegründet.