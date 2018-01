Verantwortlich für den Passagierrekord 2017 sind die Billig-Airlines. Sie zwingen auch die etablierten Fluggesellschaften zu günstigen Tarifen.

Letztes Jahr sind mit weltweit 4,1 Milliarden Passagieren so viele Menschen mit einem Zivilflugzeug geflogen, wie noch nie zuvor in einem Jahr. Der wichtigste Faktor dafür sind die tendenziell sinkenden Preise. Fliegen wird immer billiger.

Zusatzinhalt überspringen Gerald Aigner Der Österreicher ist Luftfahrt-Experte und Journalist. Er arbeitet für das Luftfahrt-Magazin «Austrian Wings».

SRF News: Inwiefern sind die Billig-Airlines für den Boom bei der Fliegerei verantwortlich?

Gerald Aigner: Man kann heute von A nach B fliegen und muss dafür nur einen Bruchteil dessen bezahlen, das man früher musste. Die meisten Menschen müssen sich gar nicht mehr überlegen, ob sie sich eine Flugreise leisten können. Sie fragen sich nur noch wann und mit wem irgendwohin geflogen wird. Zu diesem Trend haben die Billigflieger sehr viel beigetragen. Denn weil das Fliegen gegenüber früher so viel billiger geworden ist, reisen auch viel mehr Menschen durch die Weltgeschichte.

Ist der letztjährige weltweite Rekord an Flugpassagieren der Tatsache geschuldet, dass die Billigflieger ihre Preispolitik immer aggressiver umsetzen?

Nicht nur die Billigflieger konkurrieren untereinander. Auch die etablierten Qualitätsfluggesellschaften müssen bei diesem Preiskampf in irgendeiner Art und Weise mitmachen, wenn sie noch gewisse Marktanteile behalten wollen. Es herrscht also ein allgemeiner Preiskampf, dem sich keine Airline entziehen kann. Deshalb werden für den preisbewussten Fluggast auch diese Carrier wieder attraktiver.

Gemäss den Zahlen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (Icao) boomen vor allem in Asien die Billigfluglinien. Wieso gerade dort?

Die Unterschiede in Sachen Arbeitsbedingungen und Entlöhnung in der Flugbranche sind in Asien gegenüber Europa natürlich eklatant. Doch im Vergleich zu den typischen Beschäftigungs- und Lohnniveaus in vielen Regionen Asiens sind selbst diese Bedingungen attraktiv. Entsprechend günstig können die Billig-Airlines operieren.

Die Icao prognostiziert weitere Zuwachsraten im weltweiten Flugverkehr. Gibt es überhaupt keine Grenzen für Billigflieger und Passagierzahlen?

Das Ende der Billigfliegerei liegt tatsächlich noch weit in der Zukunft. Es kann allenfalls durch eine Markt-Übersättigung erreicht werden. Irgendwann ist das untere Ende einer Preisentwicklung erreicht – unendlich billig geht es einfach nicht. Bis dahin werden sich die Billigfliegerei weiter ausdehnen und die Passagierzahlen nach oben entwickeln.

Das Gespräch führte Rino Curti.