Teslas Börsenwert schiesst seit Wochen in die Höhe. Nun hat das Unternehmen von Elon Musk erstmals den Autobauer Ford überholt. Die Frage drängt sich auf: Was ist das Geheimnis von Teslas Börsenboom?

Worum geht es? Die Aktien des Elektroautobauers Tesla sind seit Beginn des Jahres um über 40 Prozent angestiegen. Der Börsenwert des Unternehmens von Milliardär Elon Musk belief sich zuletzt sogar auf 49 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Der US-Autobauer Ford kommt auf einen Börsenwert von 46 Milliarden Dollar.

Wie lässt sich Teslas Börsenhype erklären? Ford machte das Automobil vor über 100 Jahren durch die Fliessbandfertigung für die breite Bevölkerungsschicht erschwinglich. Jetzt trauen die Investoren Musk zu, mit Tesla einen vergleichbaren Geniestreich zu vollbringen – die Elektromobilität im Massenmarkt zu etablieren.

Der chinesische Internetkonzern Tencent scheint an den grossen Wurf zu glauben: Tencent nutzte kürzlich eine Kapitalerhöhung zum Einstieg bei Tesla. Die Chinesen legten knapp 1,8 Milliarden Dollar für einen Anteil von fünf Prozent auf den Tisch und stiegen somit zu einem der grössten Aktionäre auf.

Trauen alle Investoren dem Tesla-Firmengründer den grossen Wurf zu? Nein. Beispielsweise raten Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs ihren Kunden schon länger, die Tesla-Aktien zu verkaufen. So habe sich bei vielen Anlegern eine Art «Träume den Traum»-Mentalität entwickelt. Die Herausforderungen, vor denen die Firma stehe, würden ausgeblendet.

Welche Innovation hat Tesla überhaupt anzubieten? Der Elektroautohersteller bereitet den Verkaufsstart seines ersten «Stromers» für den Massenmarkt vor. Der erste Mittelklassewagen «Modell 3» soll demnach 35'000 Dollar kosten. Die Serienfertigung soll kommenden September anlaufen. Darüber hinaus will Musk bis 2018 die jährliche Tesla-Produktion auf 500'000 Autos steigern. Für 2020 peilt der 45-Jährige die Millionenmarke an. Im vergangenen Jahr fertigte das Unternehmen aber nur 84'000 Fahrzeuge.

Wie stehen die Kunden den Tesla-Autos gegenüber? Die Kunden reissen sich offenbar um das «Model 3» – es gibt Hunderttausende Vorbestellungen. Dennoch schreibt das Unternehmen seit Jahren rote Zahlen. So häufte Tesla in den letzten fünf Jahren einen Verlust in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar an. Ford verdiente im selben Zeitraum 26 Milliarden US-Dollar. Zudem verkaufte Tesla im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres weltweit gegen 25'000 Neuwagen. Ford setzt allein auf dem US-Markt 617'000 Fahrzeuge ab.