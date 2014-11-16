Der Zuger Kantonsrichter, der im Sommer 2013 freigestellt wurde, ist zurückgetreten. Er tritt nun definitiv eine Stelle beim Kanton an als «Jurist mit besonderen Aufgaben». Diesen Job hatte er Anfang August versuchsweise übernommen.

Dieser Artikel wurde am 16. November 2014 publiziert und im April 2026 mit einem Nachtrag ergänzt.

Grund für die Freistellung im Sommer 2013 war ein seit mindestens 2011 dauernder Konflikt unter den Richtern. Ein über 100-seitiger Bericht kam zum Schluss, dass der Richter verschiedene Amtspflichten verletzt hatte. Der Richter bestritt die Vorwürfe und bezichtigte seine ehemaligen Kollegen des Mobbings.

Das Obergericht und der suspendierte Richter konnten sich auf einen Vergleich einigen, der einen «beidseitigen Neubeginn» ermöglichen soll.

Legende: Das Kantonsgericht in Zug. SRF

Der Richter übernahm zunächst für dreieinhalb Monate im Generalsekretariat der Direktion des Innern eine Stelle als Jurist mit besonderen Aufgaben und in besonderer Stellung.

Er tritt diese nun definitiv an und erklärte die Demission als Mitglied des Kantonsgerichts Zug per 15. November, wie er in einer Mitteilung schreibt.