Es war einmal eine mutige Frau, die das grosse Erbe zweier Männer antreten wollte. Dieses Erbe war gewiss kein leichtes Erbe. 30 lange Jahre hatten die beiden Männer gemeinsam über das Königreich geherrscht, und nun sollte die Frau diese Verantwortung ganz alleine tragen. Keineswegs war sie eine Unerfahrene, hatte sie doch als Kind schon immer ein grosses Interesse am Geschehen im Königreich gehabt.

Was klingt wie ein Märchen, ist Realität. Ramona Fattini übernimmt die Leitung der Zürcher Märchenbühne. Damit tritt sie in die Fussstapfen von Erich Vock und Hubert Spiess.

Ramona hat Visionen, sie ist eine gute Schauspielerin, sie brennt für das Theater und kniet sich richtig in die Arbeit hinein!

Geschichte der Zürcher Märchenbühne Box aufklappen Box zuklappen Der Theaterproduzent und Fotograf Edi Baur gründet das Märchentheater 1961. Im Zürcher Bernhard-Theater entstehen die ersten Produktionen. Unter anderem «Das tapfere Schneiderlein» mit Jörg Schneider in der Titelrolle. 1963 folgt der Umzug ins Theater am Hechtplatz. 1989 übernimmt die Schauspielerin Ines Torelli (✝2019, 88-jährig) die Leitung und führt das Theater bis zur Übernahme durch Erich Vock und Hubert Spiess 1994. Am 13. Januar 2022 geben die beiden bei «Gesichter & Geschichten» bekannt, dass sie die Leitung des Theaters abgeben werden. Die Nachfolge wird von der Schauspielerin Ramona Fattini angetreten. Sie übernimmt 2024.

«Spock» (Spiess und Vock) sind seit 1994 die Leiter der Zürcher Märchenbühne. Immer wieder bringen sie ein bunt gemischtes Publikum in Berührung mit Märchen-Klassikern wie «Pippi Langstrumpf», «Aladdin» oder «Der Froschkönig». Die aktuelle Produktion von «Schneewittchen und die 7 Zwerge» ist nun die letzte Produktion.

Erich Vock weiss seine Zürcher Märchenbühne aber auch in Zukunft in guten Händen: «Ramona hat Visionen, sie ist eine gute Schauspielerin, sie brennt für das Theater und kniet sich richtig in die Arbeit hinein!»

Legende: Seit über 30 Jahren sind Erich Vock und Hubert Spiess ein Paar. Instagram / erichvock

Im Juli 2023 haben Erich Vock und Hubert Spiess geheiratet. Nach der Dernière, die Ende März 2024 stattfinden soll, übernimmt Ramona Fattini die Leitung.

Das verkünden Spiess und Vock im Talk bei «Gesichter & Geschichten». Die 34-Jährige ist ausgebildete Drogistin und hat bereits als 8-Jährige erstmals Bühnenluft im Theater geschnuppert.

1 / 4 Legende: Schon als kleines Mädchen spielte Ramona Fattini Pippi Langstrumpf. Instagram / ramonafattini 2 / 4 Legende: Fattini liebt es, auf der Bühne zu sein und in diverse Rollen zu schlüpfen. Instagram / ramonafattini 3 / 4 Legende: 2021 schlüpfte sie als «Urmel» aus dem Eis. Instagram / ramonafattini 4 / 4 Legende: Im Bernhard-Theater spielte Ramona Fattini 2017 eine Rolle in Michael Endes Klassiker «Jim Knopf». Instagram / ramonafattini

Seit 2015 arbeitet sie an Produktionen von Spiess und Vock mit. Dank ihnen hat die Zürcherin viel Bühnen- und Regieerfahrung gesammelt. Zudem war Fattini von 2019 bis 2022 beim «Theater im Märliwald» in Langnau am Albis tätig.

Die nächsten Produktionen sind schon geplant

Damit verabschieden sich «Spock» nicht vollends von der Bühne. Von Januar bis April 2024 spielen sie mit «Ein Käfig voller Narren» ihr vorerst letztes Stück im Bernhard-Theater, für 2025 ist «Die kleine Niederdorfoper» im Theater 11 geplant.