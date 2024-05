Muskelkraft, Schweiss und Tränen der Freude – die Hochttour zum Tödi bringt Wanderleiter und SRF 1 Outdoor-Reporter Marcel Hähni an seine körperlichen Grenzen. 200 Jahre nach der Erstbesteigung klettert er auf der fast originalen Route zum höchsten Glarner Gipfel auf 3612 m ü. M.

Marcel Hähni SRF 1 – Outdoor-Reporter Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Marcel Hähni, Jahrgang 1970, ist Redaktor und Produzent bei Radio SRF 1 und ausgebildeter Wanderleiter. Regelmässig berichtet er auf srf1.ch und im Radio über seine neusten Abenteuer und verrät Tipps und Tricks für die Outdoorwelt.

Mein Abenteuer am Tödi beginnt verhalten. Kaum am Ausgangspunkt in Linthal angekommen, ziehen Wolken am Himmel auf und ein Gewitter entlädt sich direkt über uns. Uns, das ist Roman Fischli, Glarner Bergführer, auch bekannt als «Wildi» und ich, SRF 1 Outdoor-Reporter Marcel Hähni.

«Wildi» wird mich auf der Tour zum Tödi durch die Südwestwand führen. Eine ähnliche Strecke, wie sie am 1. September 1824 die beiden Bündner Jäger Placidus Curschellas und Augustin Bisquolm gemacht haben. Sie gelten als die Erstbesteiger des Tödi.

König der Glarner Berge – das Tödimassiv

1 / 8 Legende: Die Tödi Südwestwand Am 1. September 1824 bestiegen Placidus Curschellas und Augustin Bisquolm als erste Menschen den 3612 Meter hohen Piz Russein, den höchsten Punkt am Tödi. Sie stiegen von der Surselva her durch die Südwestwand. SRF/Marcel Hähni 2 / 8 Legende: Ausgangspunkt Planurahütte Ein möglicher Ausgangspunkt zur Südwestwand ist die Planurahütte auf knapp 3000 Meter über Meer. Besprechung vor der Tour: Bergführer «Wildi», Hüttengehilfin Gaby und Marcel Hähni, SRF 1 Outdoor-Reporter. Im Hintergrund zu sehen: das Tödimassiv. SRF/Marcel Hähni 3 / 8 Legende: Felsen, Eis und viel Geröll Die Tour am Tödi verlangt eine sehr gute Kondition und sicheres Gehen über Felsen, Geröll und Eis am Gletscher. Während dem grössten Teil der Tour geht man gesichert am Seil. Man muss schwindelfrei sein. SRF/Marcel Hähni 4 / 8 Legende: Gesicherte Pause am Fels Die abwechslungsreiche Route über die imposante Westwand lässt das Herz jedes Abenteurers höherschlagen. Die luftigen Schlüsselstellen und kurzen Kletterpassagen machen die Begehung des Tödi von Westen her besonders lohnenswert. SRF/Marcel Hähni 5 / 8 Legende: Gipfel-Zwischenziel erreicht Am über 3600 Meter hohen Gipfel, am Piz Russein, kann auch im August über Nacht Schnee fallen. SRF/Marcel Hähni 6 / 8 Legende: «Wildis» Wohnzimmer Bergführer «Wildi» hat schon unzählige Touren am Tödi geführt und kennt die Gegend wie sein Wohnzimmer. In den letzten Jahren müssen Routen aber wegen den klimatischen Veränderungen fast mehrmals pro Saison geändert werden. SRF/Marcel Hähni 7 / 8 Legende: Abstieg über Gletscher Der Abstieg Richtung Fridolinshütte führt über den Bifertengletscher. Ein Gletscher mit imposanten Spalten. Hier muss man sich auf die Kenntnisse des Bergführers verlassen können. SRF/Marcel Hähni 8 / 8 Legende: Verspätete Mittagspause auf der Fridolinshütte Wenn man hier auf der Fridolinshütte ankommt, hat man bereits rund 1 500 Höhenmeter Aufstieg und knapp 1 000 Meter Abstieg in den Beinen. Unterwegs ist man hier seit rund 8 Stunden. Nun kommt noch ein rund 3 stündiger Abstieg als Finale dazu. SRF/ Marcel Hähni

Als Erstes gilt aber jetzt den Aufstieg zur Planurahütte hinter sich zu bringen. Dafür kann man für ein Stück des Weges den Dienst eines Alpentaxis in Anspruch nehmen. Das machen wir.

Unterwegs treffen wir dann auf die Hüttenwartin Silvia und einen weiteren Bergführer, die damit beschäftigt sind, den Zustieg zur Hütte auszubessern. In der Hütte selber treffen wir auf andere Alpinisten, aber keiner davon will am nächsten Tag zum Tödi.

Den Tödi muss man sich verdienen. Er ist anspruchsvoll und bietet für jeden Alpinisten etwas.

Nach dem Znacht gibt es eine Tourbesprechung, bei der ich erfahre, dass ich den grössten Teil der Tour am Seil gesichert gehen werde. Es erwarten mich gut 1 500 Meter Aufstieg über Geröll und Felsen in steilen Passagen. Zudem müssen wir am Gipfel mit Neuschnee rechnen. Und das im August! «Den Tödi muss man sich verdienen. Er ist anspruchsvoll und bietet für jeden Alpinisten etwas». Was diese Aussage von «Wildi» bedeutet, merke ich am nächsten Tag ziemlich schnell.

Steigeisen an und ab, an und ab

Nur schon das mehrmalige An- und Abmontieren der Steigeisen bringt mich ins Schwitzen. Auch der ständige Wechsel des Untergrunds, Geröll, Eis und Felsplatten setzen mir zu. Doch das ist alles vergessen, als wir nach etwas mehr als vier Stunden am Gipfel im Neuschnee stehen. Es windet und ist kalt auf 3612 m ü. M. am Piz Russein. Das Gipfelfoto täuscht. Nur ganz kurz nach der Aufnahme reisst das Wetter auf. Die Sonne erreicht uns. Ich bin glücklich.

Erstbesteigung Tödi vor 200 Jahren Box aufklappen Box zuklappen Ende des 18. Jahrhunderts versuchte der Benediktinermönch und Alpenforscher Placidus a Spescha den Tödi von der Bündnerseite zu besteigen. Trotz mehreren Anläufen gelang ihm aber die Ersteigung des Tödi nicht. Am 1. September 1824 schafften das dann die beiden Bündnerjäger Placidus Curschellas von Truns und Augustin Bisquolm von Disentis. Von der Ruseinalp aus stiegen die beiden Männer über die Südwestwand zum Piz Russein, der höchste Spitze des Berges auf 3612 m ü. M. Schon ein paar Jahre früher erfolgten auch erste Besteigungsversuche von der Glarnerseite her. Der Arzt und Naturforscher Johannes Hegetschweiler von Stäfa, versuchte mehrmals in Begleitung des Gemsjägers Hans Thut von Linthal aus den Berg zu bezwingen. Von der Obersandalp aus erreichten sie über die Röti und das Grünhorn den Bifertengletscher und stiegen über die Gelbe Wand auf etwa 2850 Meter hinauf. Hier wurden sie durch das schlechte Wetter zum Rückzug gezwungen. Die beiden haben aber die Hauptschwierigkeiten auf dem Bifertengletscher und an der Gelben Wand überwunden und den späteren Besteigern den Weg gezeigt.

Abstieg durch den Gletscher

Jetzt geht es aber erst richtig los. Es erwarten uns über 2400 Meter Abstieg. Wie sich das am Ende auf meine Kniegelenke auswirken wird, erahne ich hier noch gar nicht. Denn zuerst geht es locker flockig über den schneebedeckten Gletscher. Die tiefen Gletscherspalten sehe ich erst im unteren Teil und bin dankbar, dass «Wildi» praktisch jede dieser Spalte zu kennen scheint.

Dann die Challenge an der Gelben Wand. Am Seil gesichert über den Felsen hinunterklettern. «Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr in den Armen und muss mich fallen lassen.» Falle ich jetzt ungebremst ins Seil und verletzte mich? – Nein, ich befinde mich 20 cm über dem Boden. Gerettet.

Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr in den Armen und muss mich fallen lassen.

Was jetzt noch kommt, ist eine mühsame Plackerei. Die Füsse brennen, die Gelenke schmerzen. Über die alte Grünhornhütte, die älteste nicht mehr in Betrieb stehende SAC-Hütte, kommen wir zur Fridolinshütte. Hier gibt es endlich ein kühles Bier. Dass wir jedoch weitere drei Stunden Abstieg vor uns haben, will ich nicht so recht wahrhaben. Es sind am Schluss aber genau noch einmal so viele Stunden. Ich bin erledigt aber «usinnig glücklig».

Die Tour zum Tödi Box aufklappen Box zuklappen Zum Piz Russein, dem höchsten Punkt des Tödi-Massivs auf 3612 m ü. M. führen verschiedene Routen. Eine der beliebtesten ist der Aufstieg über die Fridolinshütte, die gelbe Wand und den Bifertengletscher zum Gipfel. Und dann wieder auf dem gleichen Weg zurück. Meine Route führte mich von der Planurahütte her über die Südwestwand auf den Tödi. Eine klassische Überschreitung. Insgesamt fast 2000 Höhenmeter Aufstieg und 2400 Meter Abstieg. Unterwegs waren wir am Gipfeltag rund 11 Stunden. Tag 1 Mit Alpentaxi von Linthal nach Alp Hinter Sand-Planurahütte SAC. Dauer: rund 5 h

Länge: 10 Kilometer

Aufstieg 1700 m

Schwierigkeitsgrad: streng – alpiner Bergweg, ohne Bergführer machbar Tag 2 Planurahütte SAC – Sandpass- Westwand – Piz Russein 3612 m – höchster Punkt Tödi – Piz Russein – Bifertenfiren – Schneeruus – Gelbe Wand – Grünhornhütte ( erste und älteste SAC Hütte der Schweiz, heute nicht mehr in Betrieb. Fridolinshütte SAC – Alp Hinter Sand – mit Alpentaxi nach Linthal (GL) Dauer: rund 9 - 11 h

Länge: 11 Kilometer

Aufstieg: 1500 m

Abstieg: 2800 m

Schwierigkeitsgrad: sehr streng – Hochalpin mit Klettern und am Seil

Wichtig: Nur in Begleitung eines Bergführers oder einer Bergführerin