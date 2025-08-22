1935 kommt Jörg Schneider als ältester von drei Söhnen zur Welt. Schon früh zieht es ihn auf die Bühne – als Bub steht er in Kindertheaterstücken seiner Heimatstadt. Nach der Sekundarschule besucht er das Lehrerseminar, bricht dieses jedoch ab und beginnt eine Lehre in einer Eisenwarenhandlung. Der Traum von der Schauspielerei lässt ihn nicht los: Neben der Arbeit nimmt er Schauspielunterricht.

1958 steht er zum ersten Mal als Profi auf der Bühne, bei der Ausstellung für Frauenarbeit im Stück «Lysistrata». Danach geht es Schlag auf Schlag: In der Fernsehserie «Polizischt Wäckerli» spielt er an der Seite von Paul Bühlmann den Hügevögeli. Mitte der 1960er-Jahre entsteht seine wohl berühmteste Figur: der Kasperli. Zusammen mit Ines Torelli und Paul Bühlmann bringt er das Kasperli-Theater auf die Bühne, später folgen die legendären Hörspiele.

Ein weiterer Höhepunkt folgt Anfang der 1980er-Jahre: In der TV-Serie «Motel» sorgt er in der Rolle des Chefkochs Koni Frei sogar für einen kleinen Skandal – ein Busenblitzer seiner Schauspielkollegin empört damals das Fernsehpublikum. Später ist er in unzähligen Theaterstücken zu sehen und hat eine feste Rolle in der Soap «Lüthi und Blanc».