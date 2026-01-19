 Zum Inhalt springen

«3 vo 5» – das Kultquiz 80 Jahre Dolly Parton – wie gut kennen Sie die Country-Ikone?

Fünf Fragen – mindestens drei Antworten müssen richtig sein, um ein wahrer Dolly-Parton-Fan zu sein.

19.01.2026, 05:24

Dolly Parton feiert die Tage ihren 80. Geburtstag. Mit Hits und Humor brachte es die Sängerin aus einfachsten Verhältnissen zu weltweitem Ruhm. Dolly Rebecca Parton wurde als viertes von zwölf Kindern in die Familie eines Farmpächters geboren. Die Familie war mäusearm, der Vater konnte weder lesen noch schreiben.

Von der Familien-Hütte in der hintersten Ecke von Tennessee hat es Dolly Parton in die absoluten Höhen des Showbusiness geschafft und als Mitinhaberin des Themenparks «Dollywood» hat sie sich auch als Geschäftsfrau bewiesen. Was wissen Sie über die Pop-Ikone? Testen Sie Ihr Wissen.

Radio SRF 1 / 05:40 Uhr ; 

