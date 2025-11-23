Die erste Boyband der Popgeschichte startete 1960 ihre einzigartige Karriere, die von Superlativen geprägt war. «Yesterday» ist mit über 3'000 Versionen der meistgecoverte Song aller Zeiten. 1963 war die weltweite Euphorie bereits so gross, dass der Begriff «Beatlemania» aufkam.
Lange nachdem sich die Beatles aufgelöst haben, löste 1995 die Song-Raritäten-Sammlung «Anthology» beinahe eine zweite Beatlemania aus. Am 21. November wurde die «Anthology» neu veröffentlicht. Eine gute Gelegenheit Ihr Beatles-Wissen in einem Blitzquiz zu überprüfen.
