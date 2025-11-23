 Zum Inhalt springen

«3 vo 5» – das Kultquiz Beatles – was wissen Sie über die vier Pilzköpfe?

Fünf Fragen – mindestens drei Antworten müssen richtig sein, damit die Beatles sich vor Ihnen verneigen.

23.11.2025, 13:09

Die erste Boyband der Popgeschichte startete 1960 ihre einzigartige Karriere, die von Superlativen geprägt war. «Yesterday» ist mit über 3'000 Versionen der meistgecoverte Song aller Zeiten. 1963 war die weltweite Euphorie bereits so gross, dass der Begriff «Beatlemania» aufkam.

Lange nachdem sich die Beatles aufgelöst haben, löste 1995 die Song-Raritäten-Sammlung «Anthology» beinahe eine zweite Beatlemania aus. Am 21. November wurde die «Anthology» neu veröffentlicht. Eine gute Gelegenheit Ihr Beatles-Wissen in einem Blitzquiz zu überprüfen.

Die Quizwelt auf SRF

Box aufklappen Box zuklappen

Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.

