 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

«3 vo 5» – das Kultquiz Flasche oder Profi – wie steht es um Ihre Weinkenntnisse?

Stellen Sie sich den fünf Fragen. Mit drei richtigen Antworten dürfen Sie sich zu den Profis zählen.

09.09.2025, 08:20

Teilen

Bevor es ins Fass und später in die Flasche geht, tanken die Weintrauben die letzten Sonnenstrahlen. Bald ist landauf, landab wieder Weinlese. Das Fachsimpeln, ob es ein guter Jahrgang wird, kann losgehen. Wie gut Sie sich mit Wein auskennen, können Sie spielerisch testen.

Die Quizwelt auf SRF

Box aufklappen Box zuklappen

Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.

Kultquiz «3 vo 5»

Box aufklappen Box zuklappen

Machen Sie den Test im Kultquiz «3 vo 5» – täglich um 13:40 Uhr auf Radio SRF 1 oder gleich hier online.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)