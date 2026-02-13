Fünf Fragen – mindestens drei Antworten müssen richtig sein. So geht das Kultquiz «3 vo 5» – diese Woche zum Hausmittel Wickel.

Hausmittelquiz – wie gut kennen Sie sich mit Wickel aus?

Fuss verdreht oder eine Erkältung im Anmarsch? Wickel können helfen. Schon im Alten Ägypten, bei den Griechen und Römern wurden Umschläge aus Wasser, Kräutern, Ölen oder Ton verwendet. Auch Hippokrates (ca. 400 v. Chr.), bekannt als Vater der Medizin, nutzte die uralte Heilmethode, um das gestörte Gleichgewicht des Körpers wiederherzustellen. Mit kalten und warmen Umschlägen behandelte er Fieber, Entzündungen und Schmerzen.

Wickel basieren auf physikalischen Prinzipien (Kälte/Wärme) und haben eine jahrtausendealte Tradition in der Naturheilkunde.

Was wissen Sie über Wickel? Testen Sie ihr Wissen.