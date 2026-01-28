Fünf Fragen – mindestens drei Antworten müssen richtig sein, um ein wahrer KI-Profi zu sein.

KI-generierte Bilder und Videos sind heute überall und machen bereits einen grossen Teil der Inhalte auf Social Media aus. Auch US-Präsident Donald Trump nutzt gerne KI-Videos für seine Zwecke. Umso wichtiger ist es, künstlich generierte und echte Inhalt unterscheiden zu können. Das ist nicht immer einfach – und die Technik wird stetig besser. Wir haben mehrere generierte Bilder zusammengetragen, einige davon gingen um die digitale Welt.

Die Quizwelt auf SRF Box aufklappen Box zuklappen Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.